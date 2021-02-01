На истязавшего детей омича возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетних в отношении 45-летнего омича, жестоко избившего сына и дочь.

Накануне в интернете появилась видеозапись, на которой разъяренный мужчина с размаху бьет об пол девочку и мальчика. Как выяснилось, избиение детей сняла на камеру мобильного телефона их мать. Опасаясь мужа, она побоялась обратиться за помощью в полицию, но скинула видео родственникам.

- В течение двух часов сотрудники полиции совместно со следователями установили злоумышленника, - сообщает СУ СК по Омской области.

На допросе отец детей признался в содеянном. СК будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Отмечается, что состояние здоровья 5-летнего мальчика и 8-летней девочки не вызывает опасения - они получили легкие травмы.