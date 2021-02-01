На Ставрополье перед судом предстанет бывший мэр Пятигорска

В Ставропольском крае будут судить бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник сообщила "РГ" прокурор главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Напомним, экс-градоначальника задержали весной прошлого года. По версии следствия, в 2011 - 2013 годах он выдал незаконные разрешения на строительство заправки, автосалона и магазина. При этом земля, на которой должна была начаться стройка, могла быть использована только в лечебно-профилактических целях.

- Помимо подрыва авторитета органов местного самоуправления в глазах населения и дискредитации их деятельности, в результате строительства на указанных земельных участках АЗС и автосалона окружающей среде путем порчи и загрязнения почвы причинен ущерб в размере более 623 тысяч рублей, - заявила прокурор.

А в 2016 году, по данным следователей, Травнев своим постановлением изменил вид использования муниципальной земли и разрешил там высотную многоквартирную застройку. Его действия снизили аренду за использование земли на 5,2 миллиона рублей.

На экс-мэра было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

- В целях возмещения причиненного ущерба заместителем генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем заявлен иск о взыскании с обвиняемого в доход бюджета муниципального образования - города-курорта Пятигорск свыше 5,8 миллиона рублей, - добавила Усачева.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.