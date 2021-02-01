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Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о приходе аномального тепла в Россию

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аномальное тепло захватит почти всю территорию России к концу рабочей недели. Исключением станут Северо-Западный федеральный округ и столичный регион, где температура, напротив, будет ниже нормы на два-четыре градуса, рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Потеплеет уже в четверг. На большей части страны в среднем будет на 4-18 градусов выше нормы. Самые заметные аномалии ожидают жителей Урала и юга Западной Сибири", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в пределах февральской нормы останутся температуры в Амурской области и в Хабаровске. В регионах СЗФО в среднем будет на три градуса ниже привычных значений. Это касается Санкт-Петербурга, Вологды, Пскова. Последние дни рабочей недели и предстоящее выходные холодом проверят на прочность жителей столицы, где температура воздуха снизится до минус 15 градусов. Особенно ощутимы такие перемены будут после комфортной погоды в начале этой рабочей недели.

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