Назван новый министр ЖКХ Крыма

Новым министром жилищно-коммунального хозяйства РК станет Сергей Донец, ранее назначенный временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По словам руководителя региона, официальный документ о назначении Донца министром ЖКХ он подпишет на этой неделе.

Как сообщалось, возглавлявшего министерство ЖКХ республики с января 2019 Дмитрия Черняева Аксенов уволил в начале года.

33-летний Сергей Донец - уроженец Красногвардейского района Крыма. В 2009 году с отличием закончил Крымский агротехнологический университет по специальности "Землеустройство и кадастр", спустя два года в том же вузе получил квалификацию "Экономика и предпринимательство" и диплом бакалавра.

С января 2015 года занимал пост первого замглавы администрации Симферопольского района. В 2017-2019 году возглавлял Симферопольскую райадминистрацию. С декабря 2019-го работает заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства РК.