Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

В Совете министров Крыма в первый рабочий день 2021 года произошла первая отставка. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев уволен по собственному желанию. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

В документе уточняется, что Черняев освобожден от занимаемой государственной должности с 11 января 2021 года согласно поданному заявлению.

Интересно, что в конце марта 2020 года Черняев уже был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий, но на следующий день Аксенов переназначил чиновника.

Больше всего претензий у руководства республики по-прежнему к реализации масштабных программ капремонта и переселения граждан из ветхо-аварийного жилья. В выполнении последней Крым традиционно оказывается в числе аутсайдеров. По мере нарастания дефицита воды все больше вопросов и к состоянию водопроводных сетей, потери в которых достигают на полуострове 60-70 процентов. Созданный властями оператор сбора и утилизации мусора "Крымэкоресурсы" работает в убыток. А единственный и первый в Крыму завод для сортировки ТКО в Каменке так и не заработал из-за противоречий с местными жителями, хотя инвестиционное соглашение было подписано с Советом министров РК.

Справка "РГ"

42-летний Дмитрий Черняев - уроженец города Барнаула. В 2000 году он окончил факультет водоснабжения и водоотведения Алтайского государственного технического университета, работал на руководящих должностях в водоканалах Барнаула и Тюмени. В 2012 году получил дополнительную квалификацию "Мастер делового администрирования" и степень MBA в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. В 2013-2015 годах - главный инженер и заместитель гендиректора ООО "Сочиводоканал". В октябре 2015 года занял пост генерального директора этого предприятия, где трудился до января 2019 года. С 1 января 2019 года Черняев стал крымским министром.