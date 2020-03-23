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23.03.2020 19:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр ЖКХ Крыма освобожден от должности

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прекратил полномочия министра жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрия Черняева. Соответствующий указ Аксенов подписал 23 марта.

"Прекратить полномочия Черняева Дмитрия Николаевича и освободить его от государственной должности Республики Крым в связи с истечением срока полномочий.

Фото: Пресс-служба Керченского городского совета
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Черняев был назначен министром ЖКХ РК 9 января 2019 года. Спустя год срок действия его контракта истек, и до сегодняшнего дня он работал в статусе и.о. За год Черняеву не удалось переломить негативную ситуацию в жилищно-коммунальной сфере. Программа переселения граждан из ветхо-аварийного жилья и программа капремонта выполняются с большим отставанием от графика. Также в республике затянулась разработка и принятие территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Дмитрий Черняев до назначения на министерский пост на полуострове был гендиректором ООО "Сочиводоканал". Он был пятым по счету министром ЖКХ Крыма с 2014 года, до него эту должность занимали Виталий Глотов, Марина Горбатюк, Сергей Карпов и Александр Жданов.

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