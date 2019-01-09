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09.01.2019 17:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен новый министр ЖКХ Республики Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Дмитрий Черняев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Аксенов принял отставку министра ЖКХ Крыма

В среду глава Крыма Сергей Аксенов встретился с коллективом МинЖКХ и представил сотрудникам нового руководителя.

- Дмитрий Черняев - это специалист, работавший в сфере ЖКХ в других городах России, - пояснил Аксенов. - Ото всех организаций о нем только положительные отзывы. Уверен, что он сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри министерства никаких резких кадровых перестановок не будет. Знаю, что в ведомстве работает очень системное среднее звено, и большинство руководителей знает, что необходимо делать. Не хватало координации со стороны первого лица, четких постановок задач и контроля над выполнением этих задач.

В начале декабря Аксенов подписал указ об увольнении по собственному желанию министра ЖКХ Крыма Виталия Глотова, который проработал на этом посту полгода. С тех пор обязанности министра исполнял Энвер Аблаев.

Один из самых острых вопросов, который предстоит решить новому министру - это налаживание новой системы уборки и утилизации мусора в связи с началом работы с 1 января 2019 нового регионального оператора вывоза ТКО.

Власть Работа власти Регионы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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