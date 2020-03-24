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24.03.2020 08:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма переназначил министра ЖКХ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом переназначил министра ЖКХ Республики Крым Дмитрия Черняева. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

"Назначить Дмитрия Дмитриевича на государственную должность РК - министра жилищно-коммунального хозяйства РК на срок полномочий Главы Республики Крым", - говорится в указе.

Фото: Пресс-служба Керченского городского совета
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Вчера Аксенов подписал указ об отставке Черняева в связи с истечением срока полномочий.

За минувший год с момента назначения год Черняеву пока не удалось переломить негативные тенденции в жилищно-коммунальной сфере. Программа переселения граждан из ветхо-аварийного жилья и программа капремонта выполняются с большим отставанием от графика. А качество выполняемых работ вызывает массу вопросов. Также в республике затянулась разработка и принятие территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а созданный властями оператор сбора и утилизации мусора "Крымэкоресурсы" работает в убыток. Забуксовал и переход республики на расчеты за коммунальные услуги через ГУП "ЕИРЦ".

Справка "РГ"

42-летний Дмитрий Черняев - уроженец города Барнаула. В 2000 году он окончил факультет водоснабжения и водоотведения Алтайского государственного технического университета, работал на руководящих должностях в водоканалах Барнаула и Тюмени. В 2012 году получил дополнительную квалификацию "Мастер делового администрирования" и степень MBA в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. В 2013-2015 годах - главный инженер и заместитель гендиректора ООО "Сочиводоканал". В октябре 2015 года занял пост генерального директора этого предприятия, где трудился до января 2019 года.

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