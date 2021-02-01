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01.02.2021 11:40
Рубрика: Дороги

В "Автодоре" рассказали о повышении скоростного режима в 2021 году

Текст: Евгений Гайва
Фото: iSstock Фото: iSstock
Фото: iSstock

Повысить скоростной режим до 110 километров в час в 2021 году планируется на участке трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае с 1193 километра в Павловском района по 1320 километр (хутор Октябрьский), сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Повышение скоростного режима становится возможным благодаря реконструкции существующих трасс и строительству новых отрезков с высоким скоростным лимитом с соблюдением всех требований безопасности дорожного движения.

В 2020 году на двух участках трассы М-11 "Нева" допустимая максимальная скорость для легковых автомобилей уже была повышена до 130 километров в час: на участке обхода Торжка в Тверской области с 210 по 258 километр и от обхода объездной Вышнего Волочка до Мясного Бора Новгородской области с 330 по 546 километр. На открытом в 2020 году участке М-4 "Дон" - обход населенных пунктов Лосево и Павловск в Воронежской области, автомобилистам разрешено было сразу после открытия развивать скорость 110 километров в час, отметили в госкомпании.

В прошлом году скоростной режим до 110 километров в час был установлен более чем на 200 километрах построенных участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД): Третьего, Четвертого и части Первого пусковых комплексов. А всего в 2020 году на 363 километрах дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании, скорость увеличена до 130 километров в час. Общая протяженность дорог первой технической категории, где можно развивать высокую скорость за год увеличилась почти на 300 километров, подчеркнули в "Автодоре".