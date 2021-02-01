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01.02.2021 11:33
Рубрика: Экономика

В Ялте обильные осадки заметно пополнили запас водохранилищ

Текст: Илья Изотов
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Обильные осадки второй половины января привели к значительному пополнению водохранилищ, питающих Ялту - Загорского и Счастливенского. Об этом на оперштабе, посвященном вопросам водоснабжения, заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- С 25 января по 1 февраля общий приток в водохранилища составил 1,8 миллиона кубометров воды,- сказала мэр. - Среднесуточный приток за эти семь дней - 228 тысяч кубометров. Это позволило обеспечивать большую часть Ялты водой круглосуточно​​​ из водопадов и рек.

В Загорском водохранилище при проектном объеме 28 миллионов кубометров уже накопилось 2,54 миллиона, из которых 739 тысяч кубов - полезный объем, который можно закачивать в систему водоснабжения. В Счастливенском при проектном объеме 11,8 миллиона собрано 3,6 с полезным запасом 2,99 миллиона.

В то же время водохранилища крымского предгорья - Симферопольское и Партизанское - после прошедших снегопадов практически не пополнились. Приток там может начаться лишь после интенсивного таяния снега на горных плато. Запасы Симферопольского практически полностью исчерпаны, и город в ближайшие недели полностью перейдет на водоснабжение из подземных источников.

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