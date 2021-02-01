На Урале отправлен в психбольницу грабитель, убивший посетителя банка

Мужчину, который в 2019 году при попытке ограбления банка застрелил посетителя, отправят на принудительное лечение.

Напомним, инцидент случился в Екатеринбурге: утром 18 октября в отделение финансовой учреждения на улице Малышева вошел вооруженный человек. "Он выстрелил в камеру видеонаблюдения и потребовал у сотрудников деньги. В руках нападавшего находился пакет с предметом, внешне похожим на взрывное устройство", - уточнил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

Грабитель сказал всем лечь на пол, потребовал открыть кассу, а чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, выстрелил из обреза в потолок, после чего стал наводить оружие на посетителей и сотрудников.

"Находившийся в банке мужчина, дождавшись, когда нападавший повернулся к нему спиной, решил остановить его и защитить окружающих. Он набросился на вооруженного сзади, обхватил его за шею, чтобы повалить на пол, но в тот, высвободившись от захвата, выстрелил в гражданина", - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Раненый посетитель скончался на месте - у него остались супруга и маленькая дочь.

Напавшего на отделение смогли в итоге скрутить другие мужчины, которые были в это время в помещении банка.

Как выяснилось, уроженец Ростовской области к нападению на банк готовился давно. Еще в 2018-м, проживая с женой и ребенком в Краснодарском крае, он говорил, что намерен совершить ограбление. Никто из близких этому значения не придал, так как раньше мужчина ни в каких противоправных поступках не был замечен: имел высшее образование, постоянную работу, друзей. Со временем он стал все больше пить, замыкаться в себе, а в один из дней уехал из дома, сообщил родственникам, "чтобы больше они на него не рассчитывали".

Какое-то время фигурант провел в Тюмени, откуда прибыл в Екатеринбург, уже имея при себе обрез, изготовленный самодельным способом из охотничьего ружья. В столице Среднего Урала он несколько дней планировал собственно нападение.

Стрелку вменялось несколько статей УК РФ - убийство, разбой и незаконное приобретение оружия.

"В отношении гражданина, проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно заключению которой он страдал в момент совершения деяний и страдает в настоящее время тяжелым хроническим психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - резюмировали в СК.

"Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости деяния. До перемещения в медицинское учреждение он заключен под стражу", - сообщила "РГ" Варвара Дейнега, специалист пресс-службы Свердловского областного суда.