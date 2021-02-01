РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля

Временный запрет на авиасообщение с Великобританией продлен до 16 февраля. Об этом сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", - цитирует сообщение штаба ТАСС. В нем также уточняется, что продление запрета на авиасообщения принято для обеспечения защиты здоровья населения.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года, после того, как там был выявлен новый штамм коронавируса COVID-19. Первоначально запрет действовал до 12 января 2021 года, но потом был продлен до 1 февраля.

До 31 декабря 2020 года в России был выявлен лишь один носитель нового штамма COVID-19.