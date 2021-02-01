Россия поставит в Германию более 300 тысяч респираторов

Более 300 тыс. респираторов российского производства будет поставлено в Германию в феврале-марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели "Лепесток-40" класса защиты FFP2 (средняя) без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. штук, и отгружены они будут по двум контрактам в феврале-марте 2021 года". - говорится в сообщении.

Первый контракт, уточняется в сообщении, был подписан на 170 тыс. респираторов, второй - на 150 тыс.

Заказы на поставку респираторов в ФРГ, отмечается в сообщении были получены при содействии Торгового представительства России в Германии, которое занималось поиском потенциального покупателя, проводило предварительные переговоры со сторонами, организовало передачу образцов продукции германскому заказчику.

"Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более €130 тыс. Фабрика вносит свой вклад в реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

В Минпромторге отметили, что продукция старейшего в России предприятия по производству средств защиты Кимрской фабрики им. Горького пользуется спросом не только в Германии, но и в других европейских странах.

Как ранее сообщала "РГ", из-за распространения "британского" штамма коронавируса немецкое правительство обсуждает предложение распространить на всю Германию опыт Баварии, где с середины января жителей обязали носить в общественном транспорте и в магазинах респираторы типа FFP2 вместо масок.

По данным Минпромторга российская промышленность на сегодня имеет возможности по выпуску суточного объема более 30 тысяч единиц респираторов или 900 тысяч респираторов в месяц. В российских аптеках в наличии респираторы китайского, российского производства со степенями защиты FFP-2 (средняя) и FFP-3 (максимальная, далее идут противогазы). По данным аптечных сетей наибольшим спросом в РФ, в качестве защиты от вирусов пользуются медицинские маски, респираторы преимущественно закупаются медицинскими учреждениями.