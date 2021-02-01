Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занял третье место на шахматном супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее.

Есипенко заставил о себе говорить, когда обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, который, кстати, неудачно провел турнир и завершил его на шестом месте. Победу одержал голландец Йорден ван Форест, вторым стал его более известный соотечественник Аниш Гири.

Успех Есипенко отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

- Рад, что наш юный перспективный шахматист занял почетное третье место в столь представительном турнире, - цитирует Филатова пресс-служба ФШР. - Обыграть в 18 лет чемпиона мира - это большое достижение для дебютанта этого престижного соревнования. Однако у Андрея было одно поражение, поэтому я желаю ему не сбавлять обороты и продолжать интенсивно работать.