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01.02.2021 12:51
Рубрика: Экономика

Ростуризм начал подготовку к запуску третьего этапа программы кешбэка

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм планирует запустить в 2021 году очередной, уже третий этап программы туристического кешбэка. Проект проставления правительства опубликован для публичного обсуждения.

Как пояснили журналистам в ведомстве, идет плановая подготовка к запуску третьего этапа программы.

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По условиям программы, туристы, купившие туры по России или забронировавшие отели в России и оплатившие покупку картой "Мир", смогут получить обратно 20% стоимости покупки в течение 5 дней. Период проживания в отеле должен быть не менее двух ночей.

Ранее агентство ТАСС сообщало со ссылкой на письмо начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елены Лысенковой, направленном участникам туррынка о том, что провести третий этап кэшбэка планируется до 20 июня 2021 года, включая 23 февраля и 8 марта. С письмом ознакомилась "РГ".

Программа туристического кешбэка была запущена в августе 2020 года. Второй этап программы проводился с 15 октября по 5 декабря, продавались путешествия, которые должны были пройти до 10 января 2021 года. Как сообщали в Ростуризме, россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей. Всего на реализацию программы государством было выделено 15 млрд рублей. Не израсходованные в прошлом году средства будут перенесены на 2021 год.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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