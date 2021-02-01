Стартовали продажи "черной" версии Kia Sportage в России

Kia объявила о старте продаж в России Sportage Black Edition. Цены на спецверсию модели лежат в диапазоне от 2 124 900 до 2 444 900 рублей.

Снаружи кроссовер с приставкой Black Edition получил чёрно-глянцевую решётку радиатора, такие же боковые молдинги и накладки на бамперах, затемнённые рейлинги и эмблемы, 17-дюймовые литые колёсные диски с чёрным покрытием.

Sportage в новой версии предлагается в семи вариантах цвета кузова: Pearl Black, Deluxe White, Infra Red, Lunar Silver, Blue Flame, Casa White, Dark Penta Metal.

Фото: Пресс-служба Kia.

Внутри у автомобиля чёрно-глянцевая центральная консоль. Кресла, руль и селектор КП отделаны кожей. Комплектация Premium Black Edition дополнительно оборудована пакетом светодиодного освещения салона, панорамной стеклянной крышей, люком с электроприводом.

Kia Sportage Black Edition оснащается двигателями объёмом 2,0 литра и 2,4 литра, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, системой полного привода.

Все исполнения Black Edition доступны с полным пакетом "тёплых опций", в который входит подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса и лобового стекла. Наружные зеркала имеют электропривод складывания и интегрированные указатели поворота.