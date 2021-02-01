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01.02.2021 12:03
Рубрика: Легковые авто

Стартовали продажи "черной" версии Kia Sportage в России

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia объявила о старте продаж в России Sportage Black Edition. Цены на спецверсию модели лежат в диапазоне от 2 124 900 до 2 444 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Снаружи кроссовер с приставкой Black Edition получил чёрно-глянцевую решётку радиатора, такие же боковые молдинги и накладки на бамперах, затемнённые рейлинги и эмблемы, 17-дюймовые литые колёсные диски с чёрным покрытием.

Sportage в новой версии предлагается в семи вариантах цвета кузова: Pearl Black, Deluxe White, Infra Red, Lunar Silver, Blue Flame, Casa White, Dark Penta Metal.

Фото: Пресс-служба Kia.

Внутри у автомобиля чёрно-глянцевая центральная консоль. Кресла, руль и селектор КП отделаны кожей. Комплектация Premium Black Edition дополнительно оборудована пакетом светодиодного освещения салона, панорамной стеклянной крышей, люком с электроприводом.

Kia Sportage Black Edition оснащается двигателями объёмом 2,0 литра и 2,4 литра, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, системой полного привода.

Все исполнения Black Edition доступны с полным пакетом "тёплых опций", в который входит подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса и лобового стекла. Наружные зеркала имеют электропривод складывания и интегрированные указатели поворота.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia