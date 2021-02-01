Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 января 2021 г. N 2-П "по делу о проверке конституционности части 1 статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62, части 4 статьи 240 и части 1 статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.В.Тухты"

Именем Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя B.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, Г.А.Гаджиева, Л.М.Жарковой, C. М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, В.Г.Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 471, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности части 1 статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62, части 4 статьи 240 и части 1 статьи 308 КАС Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Л.В.Тухты. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявительницей законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.Н.Кокотова, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:

1. Гражданка Л.В.Тухта оспаривает конституционность следующих положений Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации:

части 1 статьи 46, согласно которой административный истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой инстанции, изменить основание или предмет административного иска;

частей 1 и 3 статьи 62, устанавливающих, что лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен данным Кодексом; обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения административного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к спорным публичным правоотношениям, исходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле; при этом суд не связан основаниями и доводами заявленных требований по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия), соответственно принятых или совершенных органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, наделенными отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностными лицами, государственными или муниципальными служащими, а также по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

части 4 статьи 240, в силу которой административное исковое заявление, касающееся решения избирательной комиссии, комиссии референдума о регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в такой регистрации, о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, об отказе в этом заверении, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума оспариваемого решения;

части 1 статьи 308, предусматривающей, что суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

1.1. Будучи кандидатом в депутаты Думы городского округа "Город Чита" седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, выдвинутым в порядке самовыдвижения, Л.В.Тухта оспорила в суд решение избирательной комиссии от 24 июля 2019 года, которым К., выдвинутая избирательным объединением в составе списка кандидатов, зарегистрирована кандидатом в депутаты по тому же избирательному округу. В обоснование административного иска Л.В.Тухта сослалась на то, что К. не представила документ об учете поступления и расходования средств избирательного фонда кандидата. Дополнительно к этому представитель Л.В.Тухты в судебном заседании 6 августа 2019 года отметил, что К. не представила и документы, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы (о роде занятий), в заявлении о согласии баллотироваться неверно указан адрес места жительства, в сведениях о судимости кандидата отсутствуют наименования статей Уголовного кодекса Российской Федерации, название данного Кодекса указано сокращенно, нет сведений о дате погашения или снятия судимости. Признав справедливыми доводы о нарушении К. порядка оформления учета поступления и расходования средств избирательного фонда кандидата, о непредставлении сведений о судимости в предусмотренном законом объеме и документов, подтверждающих род деятельности К., Центральный районный суд города Читы 7 августа 2019 года удовлетворил иск.

Судебная коллегия по административным делам Забайкальского краевого суда апелляционным определением от 16 августа 2019 года решение суда первой инстанции отменила и отказала в удовлетворении иска, заметив, что в соответствии с законодательством непредставление надлежаще оформленного учета поступления и расходования средств избирательного фонда кандидата не могло повлечь отказ в регистрации кандидата, а иные, дополнительные основания для отмены решения избирательной комиссии заявлены представителем истца 6 августа 2019 года, т.е. за пределами пресекательного десятидневного срока, закрепленного частью 4 статьи 240 КАС Российской Федерации. В передаче кассационных жалоб заявительницы и ее представителя для рассмотрения в судебном заседании судов кассационной инстанции отказано (определение судьи Забайкальского краевого суда от 21 августа 2019 года и определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 28 августа 2019 года).

По мнению Л.В.Тухты, оспариваемые законоположения не соответствуют статьям 118 (часть 2) и 120 (часть 2) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по своему буквальному смыслу и по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, ограничивают право административного истца на дополнение либо изменение оснований административного иска по истечении десяти дней со дня принятия избирательной комиссией оспариваемого решения о регистрации кандидата в депутаты, а также допускают ограничение принципа активной роли суда при рассмотрении судами административных дел об оспаривании решений избирательных комиссий о регистрации кандидатов в депутаты.

1.2. Согласно статьям 36, 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле заявителя, если придет к выводу о наличии неопределенности в вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые законоположения Конституции Российской Федерации, и принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл проверяемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием, в том числе в решениях по конкретному делу, или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм, не будучи связанным при принятии решения изложенными в жалобе основаниями и доводами.

Часть 1 статьи 62 КАС Российской Федерации устанавливает общее правило распределения бремени доказывания по административным делам - о том, что лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, - и тем самым конкретизирует принцип состязательности и равноправия сторон, составляющий одну из основ административного судопроизводства (статья 14 данного Кодекса). Часть 3 той же статьи предусматривает, что суд не связан основаниями и доводами заявленных требований по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, а часть 1 статьи 308 данного Кодекса закрепляет аналогичное по своей сути правило для суда апелляционной инстанции. Эти правила служат проявлением принципа самостоятельности судебной власти, в силу которого за судом признается определенная дискреция при осуществлении правосудия, без чего невозможно принятие законного и обоснованного решения и разрешение задач административного судопроизводства (статья 3 данного Кодекса).

Из жалобы и приложенных к ней судебных актов следует, что, отказываясь рассматривать дополнительно заявленные представителем Л.В.Тухты основания административного иска, суды опирались на положения части 1 статьи 46 и части 4 статьи 240 КАС Российской Федерации. Не согласившись с таким отказом, т.е. в рамках преодоления позиции судов, основанной на этих нормах, Л.В.Тухта оспорила его, ссылаясь на части 1 и 3 статьи 62 и часть 1 статьи 308 данного Кодекса, как обязывающие, по ее мнению, суд принять во внимание обстоятельства, которые свидетельствуют о нарушениях закона и указаны в качестве дополнительных оснований иска, хотя и за пределами срока, установленного частью 4 статьи 240 данного Кодекса. Следовательно, части 1 и 3 статьи 62 и часть 1 статьи 308 этого Кодекса не могут расцениваться как примененные в деле Л.В.Тухты в качестве правовой основы для решения вопроса о праве административного истца на рассмотрение судом дополнительно заявленных оснований иска, а потому ее жалоба в части, касающейся проверки их конституционности, не отвечает требованиям, с которыми Конституция Российской Федерации и Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" связывают возможность осуществления конституционного судопроизводства путем конкретного нормоконтроля, и производство по настоящему делу в этой части подлежит прекращению в силу пункта 2 части первой статьи 43 и статьи 68 названного Федерального конституционного закона.

Таким образом, часть 1 статьи 46 и часть 4 статьи 240 КАС Российской Федерации являются предметом рассмотрения по настоящему делу в той мере, в какой в соответствии с ними суд, рассматривая административное дело об оспаривании решения избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты представительного органа публичной власти (кандидата на выборную должность), разрешает вопрос о рассмотрении дополнительных оснований административного иска, заявленных административным истцом после истечения десятидневного срока для обращения с иском.

2. Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы (статья 3, часть 3), граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (статья 32, часть 2). Право избирать и быть избранным в органы публичной власти относится к основным политическим правам, определяющим конституционно-правовой статус гражданина, важнейшую форму его участия в управлении делами государства. Особенности избирательных прав и их реализации предполагают необходимость обеспечения надлежащих гарантий этих прав на основе баланса законных интересов каждого гражданина и общества в целом в соответствии с предписаниями Конституции Российской Федерации, ее статей 1 - 3, 17 - 19, 32, 55 и 60 (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2004 года N 4-П, от 26 декабря 2005 года N 14-П и др.).

К числу основных гарантий избирательных прав граждан относится и право на обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц в вышестоящие избирательные комиссии или в суд. Данное право конкретизирует предписания статей 45 (часть 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Раскрывая содержание права на судебную защиту как одного из неотчуждаемых прав человека и одновременно как гарантии и средства обеспечения всех других прав и свобод, Конституционный Суд Российской Федерации неизменно исходит из того, что оно предполагает наличие институциональных и процессуальных механизмов, которые позволяли бы реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости, не нарушая при этом баланс между частными и публичными интересами. Законодательное регулирование доступа к суду, включая определение условий и порядка реализации права на судебное обжалование, не должно отменять или умалять права и свободы человека и гражданина, а возможные их ограничения должны быть соразмерными и обусловленными необходимостью защиты конституционных ценностей (постановления от 25 декабря 2001 года N 17-П, от 11 мая 2005 года N 5-П, от 19 июля 2011 года N 17-П, от 27 декабря 2012 года N 34-П и др.). Конституционный Суд Российской Федерации также указывал, что основанный на предписаниях статей 2, 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 32 (часть 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации порядок судебной защиты нарушенных избирательных прав призван гарантировать охрану как активного, так и пассивного избирательного права, а равно ответственность избирательных комиссий за неправомерные действия и решения, препятствующие свободному участию граждан в выборах (постановления от 26 декабря 2005 года N 14-П, от 22 апреля 2013 года N 8-П и от 13 апреля 2017 года N 11-П). Из приведенных правовых позиций следует, что судебная защита избирательных прав в случае их нарушения должна быть доступной на всем протяжении избирательной кампании для всех избирателей, кандидатов в депутаты, политических партий и иных субъектов избирательных правоотношений. Устанавливая порядок ее осуществления, законодатель обязан - избегая произвольного ограничения судебных гарантий конституционного права граждан избирать и быть избранными и руководствуясь императивом justitia nemine neganda est (нельзя никому отказывать в правосудии) - обеспечивать своевременность, компетентность и справедливость судебного разбирательства электоральных споров (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 марта 2020 года N 12-П).

3. Согласно пункту 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" решение избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом, в том числе по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 данного Федерального закона, иных требований, предусмотренных данным Федеральным законом, иным законом. Порядок рассмотрения судом такого заявления установлен статьей 75 данного Федерального закона, а также Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, предусматривающим, что административные дела о защите избирательных прав граждан, включая дела об оспаривании решений избирательных комиссий о регистрации кандидатов, подлежат рассмотрению по общим правилам административного судопроизводства в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций с учетом особенностей, установленных главой 24 "Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" данного Кодекса (пункт 6 части 2 статьи 1, часть 3 статьи 2 и часть 10 статьи 239).

Административное исковое заявление о защите избирательных прав, если иное не предусмотрено данным Кодексом, может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда административному истцу стало известно или должно было стать известно о нарушении его избирательных прав, законодательства о выборах (часть 1 статьи 240 данного Кодекса). Для судебного оспаривания ряда решений или действий (бездействия) избирательных комиссий, других участников избирательного процесса данный Кодекс предусматривает сокращенные сроки подачи исковых заявлений. Так, в соответствии со статьей 240 данного Кодекса исковое заявление об оспаривании решения избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией оспариваемого решения (часть 4) и этот срок восстановлению не подлежит независимо от причин его пропуска (часть 7); пропуск срока обращения в суд с исковым заявлением о защите избирательных прав без уважительных причин, а также невозможность восстановления пропущенного срока является основанием для отказа в удовлетворении заявления (часть 10).

Согласно части 1 статьи 241 КАС Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 31 июля 2020 года и примененной в деле Л.В.Тухты), если иное не предусмотрено данным Кодексом, исковое заявление о защите избирательных прав, поступившее в суд в период избирательной кампании до дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти дней со дня его поступления, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а заявление, поступившее в день, предшествующий дню голосования, в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно; если факты, содержащиеся в исковом заявлении, требуют дополнительной проверки, оно должно быть рассмотрено и разрешено не позднее чем через десять дней после дня его подачи. Истечение этих сроков не влечет прекращения производства по делу, возбужденному по исковому заявлению, поступившему в соответствии с требованиями статьи 240 данного Кодекса, и не препятствует разрешению судами (включая суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций) указанного дела по существу (часть 8 его статьи 241).

Законодательное установление сокращенных сроков судебного оспаривания отдельных видов решений избирательных комиссий, принимаемых в рамках избирательных кампаний, и сроков рассмотрения судом соответствующих заявлений предопределено строгими временными рамками избирательного процесса и необходимостью оперативного разрешения электоральных споров (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2001 года N 17-П, от 26 декабря 2005 года N 14-П и от 24 марта 2020 года N 12-П). На это ориентирует законодателя и Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств, закрепляющая, что при проведении справедливых выборов должно обеспечиваться быстрое и эффективное рассмотрение судами (иными уполномоченными органами) жалоб на нарушения избирательных прав и свобод граждан, кандидатов, политических партий (коалиций) во временных рамках соответствующих этапов избирательного процесса (подпункт "е" пункта 2 статьи 10).

4. Гарантируемое Конституцией Российской Федерации и не подлежащее ограничению право каждого на судебную защиту его прав и свобод (статья 46, части 1 и 2; статья 56, часть 3) применительно к правовому положению истца в рамках административного судопроизводства конкретизируется Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации: он, в частности, предусматривает в части 1 статьи 46 право истца до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой инстанции, изменить основание или предмет иска. Это право, по смыслу статьи 127 данного Кодекса, появляется у истца с момента принятия судом его искового заявления и возбуждения производства по административному делу.

4.1. Изменение основания иска является распорядительным правом (действием) административного истца и может состоять в дополнении или изменении им ранее указанных обстоятельств, подтверждающих исковые требования, или в исключении отдельных из них. Оно предназначено для устранения упущений поданного истцом заявления, а также для учета им обстоятельств, которые были выявлены в период рассмотрения административного дела судом первой инстанции.

Право административного истца, являющегося кандидатом в депутаты (на выборную должность), изменить основание иска об оспаривании решения избирательной комиссии о регистрации другого кандидата значимо, кроме прочего, потому, что ряд доказательств по делу, от которых зависит содержание исковых требований, зачастую могут находиться у административного ответчика - избирательной комиссии, а также у уполномоченных органов и должностных лиц. Такие доказательства могут стать предметом судебного разбирательства и причиной изменения (дополнения) административным истцом основания его искового заявления после их истребования судом (статья 63 КАС Российской Федерации).

Вместе с тем сложившаяся судебная практика (к которой относятся и судебные акты по делу Л.В.Тухты) исходит из того, что если ходатайство административного истца об изменении основания иска об отмене решения избирательной комиссии о регистрации кандидата заявлено в ходе рассмотрения судом первой инстанции данного дела после истечения установленного частью 4 статьи 240 КАС Российской Федерации срока, то административный иск не может быть удовлетворен по измененным (дополнительным) основаниям (апелляционные определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 20 августа 2018 года N 72-АПГ18-13, от 20 августа 2018 года N 72-АПГ18-14, от 21 августа 2018 года N 8-АПГ18-16, от 5 сентября 2018 года N 73-АПГ18-12, от 6 августа 2019 года N 5-АПА19-92, от 12 августа 2019 года N 5-АПА19-105, от 15 августа 2019 года N 5-АПА19-111, от 19 августа 2019 года N 5-АПА19-116, от 19 августа 2019 года N 5-АПА19-120, от 20 августа 2019 года N 31-АПА19-12, от 22 августа 2019 года N 5-АПА19-119, от 22 августа 2019 года N 5-АПА19-121, от 22 августа 2019 года N 5-АПА19-123, от 2 сентября 2019 года N 11-АПА19-24, от 2 сентября 2019 года N 58-АПА19-29 и др.).

4.2. Толкование в судебной практике положений части 1 статьи 46 и части 4 статьи 240 КАС Российской Федерации как исключающих возможность рассмотрения судом измененных (дополнительных) оснований для отмены решения избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты (на выборную должность) с момента истечения установленного частью 4 статьи 240 данного Кодекса срока подачи искового заявления означает фактический пересмотр введенного законом срока осуществления административным истцом права на изменение (дополнение) основания иска (часть 1 статьи 46 и статья 127 данного Кодекса). В силу такого толкования и с учетом соотношения во времени закрепленных данным Кодексом сроков подачи административным истцом в суд искового заявления (часть 4 статьи 240) и его рассмотрения судом (часть 1 статьи 241) административный истец может оказаться лишенным права на изменение (дополнение) оснований иска еще до того, как суд приступит к рассмотрению административного дела по существу, и даже до того, как суд примет это исковое заявление к рассмотрению.

Между тем право на судебную защиту включает в себя не только право на обращение в суд, но и возможность эффективно пользоваться теми полномочиями стороны, которые дает ей процессуальное законодательство. Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, в судебной практике должно обеспечиваться - с целью соблюдения конституционноправового баланса интересов и принимая во внимание высшую юридическую силу и прямое действие Конституции Российской Федерации (статья 15, часть 1) - конституционное истолкование применяемых нормативных положений, исходя из чего в процессе осуществления дискреционных полномочий по определению состава, соотношения и приоритета норм, подлежащих применению в конкретном деле, суды должны следовать такому варианту их интерпретации, при котором исключается ущемление гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод (постановления от 23 февраля 1999 года N 4-П, от 23 января 2007 года N 1-П, от 21 января 2019 года N 6-П и др.).

4.3. Таким образом, часть 1 статьи 46 и часть 4 статьи 240 КАС Российской Федерации - по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - не могут расцениваться как исключающие право административного истца после истечения срока, установленного частью 4 статьи 240 данного Кодекса, изменить (дополнить) основания административного иска до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение по существу в суде первой инстанции административного дела об оспаривании решения избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты представительного органа публичной власти (кандидата на выборную должность), и как исключающие возможность удовлетворения судом административного иска по данным измененным (дополнительным) основаниям.

В то же время, ввиду возложенной на административного истца в соответствии с частью 1 статьи 62 КАС Российской Федерации обязанности доказывания обстоятельств, на которые он ссылается как на основание своих требований, суд не лишен возможности при выдвижении административным истцом дополнительных оснований административного иска принять во внимание их правовую обоснованность и подтвержденность допустимыми и относимыми доказательствами и - с учетом этого, а также временных рамок избирательного процесса и необходимости оперативного разрешения дела - решить вопрос о необходимости истребования доказательств.

Принимая во внимание, что избирательные правоотношения, с которыми было связано конкретное дело Л.В.Тухты, завершены, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь пунктом 101 части первой статьи 75 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", приходит к выводу об отсутствии оснований для пересмотра ее дела. Также, поскольку в указанном деле заявительница выступала в качестве стороны, настаивающей на отмене решения о регистрации другого лица в качестве кандидата, а ее собственные материальные права в результате принятых по делу судебных актов не были затронуты, Конституционный Суд Российской Федерации не усматривает поводов для применения в соответствии с частью четвертой статьи 100 названного Федерального конституционного закона компенсаторных механизмов в связи с правоприменительными решениями, основанными на части 1 статьи 46 и части 4 статьи 240 КАС Российской Федерации.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 471, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать часть 1 статьи 46 и часть 4 статьи 240 КАС Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку - по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - они не могут расцениваться как исключающие право административного истца после истечения срока, установленного частью 4 статьи 240 данного Кодекса, изменить (дополнить) основания административного иска до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение по существу в суде первой инстанции административного дела об оспаривании решения избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты представительного органа публичной власти (кандидата на выборную должность), и как исключающие возможность удовлетворения судом административного иска по данным измененным (дополнительным) основаниям, что, однако, не лишает суд возможности при выдвижении административным истцом таких дополнительных оснований принять во внимание их правовую обоснованность и подтвержденность допустимыми и относимыми доказательствами и - с учетом этого, а также временных рамок избирательного процесса и необходимости оперативного разрешения дела - решить вопрос о необходимости истребования доказательств.

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл части 1 статьи 46 и части 4 статьи 240 КАС Российской Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

3. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки конституционности частей 1 и 3 статьи 62 и части 1 статьи 308 КАС Российской Федерации.

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).