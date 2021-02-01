Трамп нанял двух новых адвокатов в команду по импичменту

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о назначении двух адвокатов, которые возглавят его команду юристов на процессе по делу об импичменте в сенате. Такую информацию распространил портал Axios, ссылаясь на заявление офиса Трампа.

Отмечается, что интересы бывшего американского лидера будут представлять адвокаты Дэвид Шен и Брюс Л. Кастор-младший. Трамп заявил о новых назначениях после того, как ранее прекратил сотрудничество с двумя адвокатами, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по его импичменту - Деборой Барбье и Бутчем Бауэрсом.

В заявлении офиса экс-президента отмечается, что адвокат Дэвид Шен "уже сотрудничал с 45-м президентом и другими советниками в рамках подготовки к предстоящему судебному разбирательству", а также, что адвокаты согласны с тем, что этот импичмент неконституционен, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе представители нижней палаты конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Статья обвинения одна - подстрекательство к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками бывшего президента шестого января. Процесс по импичменту начнется после восьмого февраля.