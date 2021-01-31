Reuters: Два адвоката Трампа по делу об импичменте покинули его команду

Экс-президент Дональд Трамп прекратил сотрудничество с двумя адвокатами, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по его импичменту в сенате конгресса США. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.

По его данным, речь идет о Бутче Бауэрсе, ранее возглавлявшем группу юристов Трампа, и Деборе Барбье. Собеседник агентства добавил, что решение о прекращении сотрудничества было обоюдным, пишет ТАСС.

Напомним, на этой неделе представители нижней палаты конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Статья обвинения одна - подстрекательство к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками бывшего президента шестого января.

Процесс по импичменту начнется после восьмого февраля. Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды объявили импичмент.