Резолюцию об импичменте Трампа передали в американский Сенат

Представители нижней палаты Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа, передает CNN.

Трамп стал первым президентом в истории, который дважды подвергается импичменту. Причем к этому моменту он свои полномочия уже сложил. Бывший американский лидер обвиняется в подстрекательстве к мятежу, пишет ТАСС. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа шестого января.

Уточняется, что сам процесс начнется после восьмого февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса станет сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт).

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте. Известно, что Бауэрс представлял бывших губернаторов-республиканцев в Южной Каролине и работал в министерстве юстиции при бывшем президенте Джордже Буше-младшем.

Дональд Трамп дал первый комментарий прессе после истечения его полномочий на посту президента. Пообщаться с бывшем главой государства удалось журналисту Washington Examiner во время встречи с ним в гольф-клубе города Палм-Бич (штат Флорида). Трамп заявил, что намерен найти себе какое-то новое занятие, но сделает это позже.