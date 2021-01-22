Трамп нанял адвоката из Южной Каролины для защиты от импичмента

Бывший президент США Дональд Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в сенате по делу об импичменте, сообщает Reuters. Бауэрс представлял бывших губернаторов-республиканцев в Южной Каролине и работал в министерстве юстиции при бывшем президенте Джордже Буше-младшем.

Сенатские слушания по делу об импичменте могут начаться на следующей неделе. По оценке экспертов, демократы инициировали продление рассмотрения дела об импичменте после ухода Трампа с тем, чтобы не позволить ему заниматься политической деятельностью и претендовать на кресло главы государства в 2024 году.

Трамп стал первым американским президентом в истории, которого дважды подвергли импичменту. Сейчас его обвиняют в подстрекательстве к насилию.

Как отмечают наблюдатели, опала Трампа, в которую он попал в соцсетях и в СМИ после событий шестого января, может оттолкнуть других юристов от его защиты.