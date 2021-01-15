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Рубрика: В мире

СМИ: Сенат может рассмотреть импичмент Трампу после инаугурации Байдена

Текст: Константин Волков
Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Американский Сенат может рассмотреть вопрос импичмента Дональду Трампу сразу же после инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает издание Politico.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа

Инаугурация должна состояться в полдень 20 января, а уже в 13:00 (21:00 мск) того же дня Сенат может начать рассмотрение возможности объявления импичмента Трампу по статье о подстрекательстве к мятежу. Таким образом не будет создано помех для вступления в должность нового президента в намеченные сроки. Если бы импичмент был объявлен до инаугурации, то Трамп должен был бы передавать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу, что затянуло бы процесс получения полномочий новым главой Белого дома.

Тем не менее, объявление импичмента даже после инаугурации Байдена все равно может создать трудности для нового правительства, поскольку отсрочит формирование кабинета.

Ранее Палата представителей Конгресса США объявила, что выносит Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа шестого января. "За" в Конгрессе проголосовали 232 человека, "против" - 197. Теперь решение Палаты представителей должен одобрить Сенат.

Вынесение импичмента Трампу лишит его возможности вновь претендовать на пост президента США.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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