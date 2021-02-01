Указ Президента Российской Федерации от 22 января 2021 г. N 42 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам экспортного контроля"

В целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению ядерного оружия постановляю:

1. Внести в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. N 202 "Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 8, ст. 742; 1997, N 4, ст. 523; N 20, ст. 2234; 2000, N 19, ст. 2062; N 26, ст. 2749; 2004, N 6, ст. 411; 2005, N 47, ст. 4879; 2008, N 42, ст. 4787; 2014, N 36, ст. 4827; 2017, N 47, ст. 6961), изменения по перечню согласно приложению N 1.

2. Внести в Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. N 36 "Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 3, ст. 208; 2006, N 42, ст. 4349; 2008, N 42, ст. 4787; 2014, N 36, ст. 4827; 2017, N 47, ст. 6961), изменения по перечню согласно приложению N 2.

3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Приложение N 1

Перечень изменений, вносимых в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль

1. В примечании к пунктам 1.3.1 - 1.3.4 раздела 1 слова "(НП-053-04)" заменить словами "(НП-053-16)".

2. В разделе 2:

пояснительное замечание к пункту 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие данного пункта не распространяется на графит, имеющий степень чистоты по борному эквиваленту выше 5 миллионных долей, с плотностью больше, чем 1,50 г/куб.см, не предназначенный для использования в ядерных реакторах, как они определены в пункте 2.1.1.";

абзац второй вводных замечаний к пункту 2.3 после слов "аналогичны и включают:" дополнить словами "вскрытие оболочек,";

пункт 2.3.2.1 и пояснительное замечание к нему изложить в следующей редакции:

"2.3.2.1. Оборудование для вскрытия оболочек и машины для измельчения облученных топливных элементов Специально разработанное или подготовленное дистанционно управляемое оборудование, используемое в установках по переработке, как они определены в пункте 2.3.1, и предназначенное для извлечения из оболочки или подготовки к переработке облученного ядерного материала, находящегося в топливных сборках, пучках или стержнях 8456;

8462 31 000;

8462 39 990 0;

8479 82 000 0;

8479 89 970 8

Пояснительное замечание. Это оборудование используется для резки, рубки или вскрытия любым другим способом оболочки облученного ядерного топлива в целях его переработки или подготовки к переработке. Обычно используются специально разработанные для резки устройства, хотя может использоваться и более современное оборудование, такое как лазеры, устройства для отслаивания оболочки или устройства, использующие другие технологии. Вскрытие оболочки также может включать удаление оболочки облученного ядерного топлива перед его растворением.";

пункт 2.3.2.2 и пояснительное замечание к нему изложить в следующей редакции:

"2.3.2.2. Диссольверы 7309 00 300 0; 7309 00 900 0; 8479 89 970 8

Специально разработанные или подготовленные корпуса диссольверов, а также встроенные в диссольверы механические устройства, используемые в установках по переработке, как они определены в пункте 2.3.1, для растворения облученного ядерного топлива, которые устойчивы к воздействию горячей высококоррозионной жидкости и могут дистанционно загружаться, управляться и обслуживаться

Пояснительное замечание. В диссольверы обычно поступает твердое облученное ядерное топливо. Ядерное топливо в оболочках из циркония, нержавеющих сталей или сплавов этих материалов должно быть вскрыто, нарезано или нарублено перед тем, как загружаться в диссольвер, для того чтобы кислота достигла топливной матрицы. Облученное ядерное топливо обычно растворяется с помощью сильных неорганических кислот, например азотной кислоты, а все нерастворенные остатки оболочек удаляются. Такие конструктивные особенности, как малый диаметр, кольцеобразный или плоский бак, применяемые для обеспечения ядерной безопасности с точки зрения достижения критичности, не являются обязательными. Вместо этого могут использоваться организационно-технические мероприятия, такие как уменьшение разовой загрузки или снижение содержания делящихся материалов. Корпуса диссольверов и встроенные в них механические устройства обычно изготавливаются из низкоуглеродистых нержавеющих сталей, титана, циркония или других высококачественных материалов. Диссольверы могут включать системы для удаления оболочек или их остатков, а также системы для контроля и обработки радиоактивных выходящих газов. Такие диссольверы отличаются тем, что обычно устанавливаются, эксплуатируются и дистанционно обслуживаются за толстостенной радиационной защитой.".

3. В разделе "Определения терминов (применительно к данному Списку)":

примечание к пункту 1 изложить в следующей редакции:

"Примечание. Настоящее определение технологии не распространяется на технологию, находящуюся "в общественном достоянии", или "фундаментальные научные исследования", а также на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. "Технические данные" могут быть представлены в таких формах, как:

чертежи или их копии;

схемы;

диаграммы;

модели;

формулы;

технические проекты и спецификации;

справочные материалы;

руководства и инструкции.

"Технические данные" могут быть представлены (зафиксированы) на бумажных носителях или зафиксированы на любых других материальных носителях либо размещены в удаленных (распределенных) устройствах хранения информации.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. "В общественном достоянии" означает технологию или программное обеспечение, предоставляемые без ограничений на их дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию или программное обеспечение из разряда находящихся в общественном достоянии.)".

Приложение N 2

Перечень изменений, вносимых в Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль

1. В разделе 2:

пункт 2.1 дополнить пунктами 2.1.- 2.1.4.2 и техническим примечанием следующего содержания:

"2.1.4. Мишенные сборки для производства трития и их компоненты, такие как:

2.1.4.1. Мишенные сборки, изготовленные из лития, обогащенного изотопом литий-6 (6Li), или содержащие литий, обогащенный изотопом литий-6 (6Li), специально разработанные для производства трития путем облучения, включая облучение в ядерном реакторе 8401 20 000 0

2.1.4.2. Компоненты, специально разработанные для мишенных сборок, указанных

в пункте 2.1.4.1 2845 90 900 0; 8401 20 000 0";

Техническое примечание.

Компоненты, специально разработанные для мишенных сборок, предназначенных для производства трития, могут включать литиевые таблетки, поглотители трития и оболочки со специальным покрытием

в пункте 2.2.1.2.2 слова "хранения и очистки" заменить словами "хранения или очистки";

в подпункте "а" особого примечания к пунктам 2.3.12, 2.3.17, 2.3.19 и 2.3.20 слова "(НП-053-04)" заменить словами "(НП-053-16)".

2. В пункте 3.2.6 раздела 3 слова "атомной массой более 230 единиц" заменить словами "массой более 230 дальтон".

3. В разделе 4:

пункт 4.2.1 и особое примечание к нему исключить;

пункт 4.2.1.1 исключить;

пункт 4.2.1.2 и техническое примечание к нему исключить.

4. В приложении к Списку:

абзац первый раздела 1 "Определение терминов, используемых в Списке" изложить в следующей редакции:

"В общественном достоянии" - относится к технологии или программному обеспечению, которые предоставляются без ограничений на их дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию или программное обеспечение из разряда находящихся в общественном достоянии.)";

в разделе 2 "Общие примечания":

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Разрешение на передачу любого предмета из Списка означает также разрешение на передачу тому же конечному пользователю минимального объема технологии и программного обеспечения, за исключением исходного кода, требуемых для монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта экспортируемого предмета.

Разрешение на экспорт программного обеспечения, за исключением исходного кода, также относится к программному обеспечению, предназначенному для исправления дефектов (ошибок) в программном обеспечении, поставленном ранее вместе с экспортированным предметом, при условии, что при этом возможности или рабочие характеристики предмета не улучшатся.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Экспортный контроль не распространяется:

на технологию, находящуюся в общественном достоянии или относящуюся к фундаментальным научным исследованиям;

на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки;

на программное обеспечение:

проданное через предприятия розничной торговли без каких-либо ограничений;

разработанное для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки со стороны поставщика;

находящееся в общественном достоянии.".