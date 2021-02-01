Указ Президента Российской Федерации от 22 января 2021 г. N 42 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам экспортного контроля"

В целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации по нераспространению ядерного оружия постановляю:
1. Внести в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. N 202 "Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 8, ст. 742; 1997, N 4, ст. 523; N 20, ст. 2234; 2000, N 19, ст. 2062; N 26, ст. 2749; 2004, N 6, ст. 411; 2005, N 47, ст. 4879; 2008, N 42, ст. 4787; 2014, N 36, ст. 4827; 2017, N 47, ст. 6961), изменения по перечню согласно приложению N 1.
2. Внести в Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. N 36 "Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 3, ст. 208; 2006, N 42, ст. 4349; 2008, N 42, ст. 4787; 2014, N 36, ст. 4827; 2017, N 47, ст. 6961), изменения по перечню согласно приложению N 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин
Приложение N 1
Перечень изменений, вносимых в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль
1. В примечании к пунктам 1.3.1 - 1.3.4 раздела 1 слова "(НП-053-04)" заменить словами "(НП-053-16)".
2. В разделе 2:
пояснительное замечание к пункту 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие данного пункта не распространяется на графит, имеющий степень чистоты по борному эквиваленту выше 5 миллионных долей, с плотностью больше, чем 1,50 г/куб.см, не предназначенный для использования в ядерных реакторах, как они определены в пункте 2.1.1.";
абзац второй вводных замечаний к пункту 2.3 после слов "аналогичны и включают:" дополнить словами "вскрытие оболочек,";
пункт 2.3.2.1 и пояснительное замечание к нему изложить в следующей редакции:
"2.3.2.1. Оборудование для вскрытия оболочек и машины для измельчения облученных топливных элементов Специально разработанное или подготовленное дистанционно управляемое оборудование, используемое в установках по переработке, как они определены в пункте 2.3.1, и предназначенное для извлечения из оболочки или подготовки к переработке облученного ядерного материала, находящегося в топливных сборках, пучках или стержнях 8456;
8462 31 000;
8462 39 990 0;
8479 82 000 0;
8479 89 970 8
Пояснительное замечание. Это оборудование используется для резки, рубки или вскрытия любым другим способом оболочки облученного ядерного топлива в целях его переработки или подготовки к переработке. Обычно используются специально разработанные для резки устройства, хотя может использоваться и более современное оборудование, такое как лазеры, устройства для отслаивания оболочки или устройства, использующие другие технологии. Вскрытие оболочки также может включать удаление оболочки облученного ядерного топлива перед его растворением.";
пункт 2.3.2.2 и пояснительное замечание к нему изложить в следующей редакции:
"2.3.2.2. Диссольверы 7309 00 300 0; 7309 00 900 0; 8479 89 970 8
Специально разработанные или подготовленные корпуса диссольверов, а также встроенные в диссольверы механические устройства, используемые в установках по переработке, как они определены в пункте 2.3.1, для растворения облученного ядерного топлива, которые устойчивы к воздействию горячей высококоррозионной жидкости и могут дистанционно загружаться, управляться и обслуживаться
Пояснительное замечание. В диссольверы обычно поступает твердое облученное ядерное топливо. Ядерное топливо в оболочках из циркония, нержавеющих сталей или сплавов этих материалов должно быть вскрыто, нарезано или нарублено перед тем, как загружаться в диссольвер, для того чтобы кислота достигла топливной матрицы. Облученное ядерное топливо обычно растворяется с помощью сильных неорганических кислот, например азотной кислоты, а все нерастворенные остатки оболочек удаляются. Такие конструктивные особенности, как малый диаметр, кольцеобразный или плоский бак, применяемые для обеспечения ядерной безопасности с точки зрения достижения критичности, не являются обязательными. Вместо этого могут использоваться организационно-технические мероприятия, такие как уменьшение разовой загрузки или снижение содержания делящихся материалов. Корпуса диссольверов и встроенные в них механические устройства обычно изготавливаются из низкоуглеродистых нержавеющих сталей, титана, циркония или других высококачественных материалов. Диссольверы могут включать системы для удаления оболочек или их остатков, а также системы для контроля и обработки радиоактивных выходящих газов. Такие диссольверы отличаются тем, что обычно устанавливаются, эксплуатируются и дистанционно обслуживаются за толстостенной радиационной защитой.".
3. В разделе "Определения терминов (применительно к данному Списку)":
примечание к пункту 1 изложить в следующей редакции:
"Примечание. Настоящее определение технологии не распространяется на технологию, находящуюся "в общественном достоянии", или "фундаментальные научные исследования", а также на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. "Технические данные" могут быть представлены в таких формах, как:
чертежи или их копии;
схемы;
диаграммы;
модели;
формулы;
технические проекты и спецификации;
справочные материалы;
руководства и инструкции.
"Технические данные" могут быть представлены (зафиксированы) на бумажных носителях или зафиксированы на любых других материальных носителях либо размещены в удаленных (распределенных) устройствах хранения информации.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. "В общественном достоянии" означает технологию или программное обеспечение, предоставляемые без ограничений на их дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию или программное обеспечение из разряда находящихся в общественном достоянии.)".
Приложение N 2
Перечень изменений, вносимых в Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль
1. В разделе 2:
пункт 2.1 дополнить пунктами 2.1.- 2.1.4.2 и техническим примечанием следующего содержания:
"2.1.4. Мишенные сборки для производства трития и их компоненты, такие как:
2.1.4.1. Мишенные сборки, изготовленные из лития, обогащенного изотопом литий-6 (6Li), или содержащие литий, обогащенный изотопом литий-6 (6Li), специально разработанные для производства трития путем облучения, включая облучение в ядерном реакторе 8401 20 000 0
2.1.4.2. Компоненты, специально разработанные для мишенных сборок, указанных
в пункте 2.1.4.1 2845 90 900 0; 8401 20 000 0";
Техническое примечание.
Компоненты, специально разработанные для мишенных сборок, предназначенных для производства трития, могут включать литиевые таблетки, поглотители трития и оболочки со специальным покрытием
в пункте 2.2.1.2.2 слова "хранения и очистки" заменить словами "хранения или очистки";
в подпункте "а" особого примечания к пунктам 2.3.12, 2.3.17, 2.3.19 и 2.3.20 слова "(НП-053-04)" заменить словами "(НП-053-16)".
2. В пункте 3.2.6 раздела 3 слова "атомной массой более 230 единиц" заменить словами "массой более 230 дальтон".
3. В разделе 4:
пункт 4.2.1 и особое примечание к нему исключить;
пункт 4.2.1.1 исключить;
пункт 4.2.1.2 и техническое примечание к нему исключить.
4. В приложении к Списку:
абзац первый раздела 1 "Определение терминов, используемых в Списке" изложить в следующей редакции:
"В общественном достоянии" - относится к технологии или программному обеспечению, которые предоставляются без ограничений на их дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию или программное обеспечение из разряда находящихся в общественном достоянии.)";
в разделе 2 "Общие примечания":
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Разрешение на передачу любого предмета из Списка означает также разрешение на передачу тому же конечному пользователю минимального объема технологии и программного обеспечения, за исключением исходного кода, требуемых для монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта экспортируемого предмета.
Разрешение на экспорт программного обеспечения, за исключением исходного кода, также относится к программному обеспечению, предназначенному для исправления дефектов (ошибок) в программном обеспечении, поставленном ранее вместе с экспортированным предметом, при условии, что при этом возможности или рабочие характеристики предмета не улучшатся.";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Экспортный контроль не распространяется:
на технологию, находящуюся в общественном достоянии или относящуюся к фундаментальным научным исследованиям;
на информацию, минимально необходимую для оформления патентной заявки;
на программное обеспечение:
проданное через предприятия розничной торговли без каких-либо ограничений;
разработанное для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки со стороны поставщика;
находящееся в общественном достоянии.".