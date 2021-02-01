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Рубрика: В мире

В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов

Текст: Константин Волков

На демонстрации в районе Музейной площади в центре Амстердама 31 января было задержано за нарушение карантинных ограничений 33 человека, об этом сообщило управление полиции города.

Фото: EPA
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Речь идет о манифестации против ограничений, введенных правительством для борьбы с коронавирусом. В стране с 21:00 до 04:30 действует комендантский час, за нарушение которого штраф 95 евро. Кроме того, с 15 декабря по 9 февраля закрыты все заведения, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а школы и вузы переведены на режим дистанционного обучения.

На Музейной площади 31 января собралось около 600 активистов. Поскольку проведение массовых митингов в этом месте запрещено, полиция вытеснила собравшихся. А 25 человек были задержаны за то, что "могли нарушить общественный порядок", еще четверо - за то, что в их автомобилях нашли холодное оружие и электрошокер. Четверых задержали "по разным эпизодам".

Протесты прошли и в других городах Нидерландов. Так, в Амерсфорте манифестанты закидали полицию петардами, в Хертогенбосе толпа из 150 человек разграбила супермаркет. В Харлеме и Роттердаме полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

В мире Европа Нидерланды

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