В чем отличие зимнего бензина от летнего

Некоторые запасливые автовладельцы покупают топливо впрок на несколько месяцев вперед и оставляют канистры в гараже. Однако в холодную погоду нужно использовать специальные сорта бензина, иначе с автомобилем могут быть проблемы.

Дизельное топливо бывает летним, зимним и арктическим: разница в кристаллизации парафинов. У бензина тоже есть свои особенности помимо октанового числа и экологического класса. В октябре на АЗС перестают продавать летний бензин вплоть до апреля.

Ключевая разница между сезонными видами топлива в давлении насыщенных паров бензина (ДНП). Если этот показатель будет избыточным, то бензин будет сгорать раньше времени, если недостаточным - не воспламенится вообще.

У летнего бензина ДНП составляет 35-80 кПа, у зимнего - 35-100 кПа. Второй испаряется значительно быстрее. Летом ездить на нем нельзя из-за риска детонаций, при которых повреждаются поршни, пригорают клапаны и появляются задиры на стенках цилиндров.

У зимнего бензина более легкий фракционный состав: выше процент стойких добавок, выкипающих при температуре 70 градусов.

При запуске двигателя в холодную погоду важно, чтобы парообразование было именно таким, чтобы смесь хорошо воспламенилась. Если в мороз бензин не будет испаряться должным образом, мотор не будет работать бесперебойно. Проще говоря, в тридцатиградусный мороз машина на летнем бензине может просто не завестись, пишет aif.ru.

Если запуск все-таки состоялся, двигатель может троить. Недогоревшие пары будут попадать в катализатор, весь узел целиком начнет перегреваться. Это чревато повреждениями каталитического нейтрализатора.