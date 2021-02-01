В Сети продают УАЗ "Буханку", которая так и не дошла до конвейера

Концептуальная уазовская "Буханка", которая существует в единственном экземпляре, доступна всем желающим за 500 тысяч рублей. Объявление о продаже автомобиля "РГ" нашла на сайте Avito.ru.

Речь идет о концепте, разработанном Ульяновским автозаводом в 2005-2006 годы специально для рынков Ближнего Востока. Это была революционная "Буханка" - белого цвета, с большой площадью остекления, люком на крыше и 11-местным салоном в стиле маршрутки.

Круглые узнаваемые фары заменили на абсолютно новую оптику, небольшую решетку радиатора сделали другой формы. В общем, узнать в этом бусе легенду УАЗа не так-то просто. Хотя оснастили концепт точно так же: карбюраторным мотором УМЗ-421 объемом 2,9 литра мощностью 84 л.с. в сочетании с механической коробкой передач и полным приводом.

До конвейера эта версия в итоге не дошла и в Ирак с Ираном не поехала. Какое-то время ульяновское предприятие использовало машину для перевозки работников. Но в 2014-м столь интересный и в буквальном смысле уникальный экземпляр оказался не нужен заводу даже в качестве экспоната в музее.

С того времени он сменил уже пару владельцев - и теперь, оказавшись в Кемерово, готовится найти нового. Скорее всего и найдет, ведь автомобиль, как говорится, "не бит, не крашен", а пробег 100 тысяч км для "Буханки" - далеко не рекорд. Для сравнения: сопоставимые УАЗ-2206 обойдутся желающим примерно в 3 раза дешевле.