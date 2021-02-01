Видео: бортовая камера Tesla сняла обокравшего салон воришку

Много-много лет, с тех давних времен, как был сконструирован первый автомобиль, длится противостояние между инженерами-безопасниками, защищающими транспортное средство от незаконного проникновения, и преступными элементами, промышляющими автокражами.

Стоит разработчикам изобрести новую противоугонную систему или оригинальную сигнализацию, как злоумышленники придумывают лайфхак для обхода этой системы. И так , похоже, без конца: новая охранная система - новый метод взлома, суперновая система - суперновый лайфхак и т.д.

В США промышляющий кражами из автомобилей молодой человек решил поживиться вещами, оставленными в салоне Tesla Model 3, припаркованной у магазина. Несколько секунд ушло у злоумышленника на то, чтобы бесшумно выдавить стекло и вытащить с заднего сидения сумку. Вскоре он уже отъезжал с паркинга, довольный своими криминальными навыками (15 секунд на всё!) и уверенный в своей безнаказанности.

И не знал, недотепа, что, как только он приблизился к электрокару, активировалась система Sentry Mode, записавшая на боковую камеру все его "подвиги". Отвечать теперь придется не только за кражу личных вещей из Tesla, но и за Lincoln MKZ, на котором приехал наш герой. Номерные знаки, как тут же выяснили в полиции, оказались поддельными, то есть речь идет еще и об угоне.