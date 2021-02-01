Видео: дворняга на пешеходном переходе показала прекрасное знание ПДД

Биологи не зря утверждают, что в пятерку самых умных млекопитающих, помимо человека, входят также дельфины, слоны, лошади и, конечно же, собаки.

Глядя на это видео, снятое в каком-то из российских городов, хочется сказать: "эй, люди, хватит безобразничать на дороге, перебегать перекресток на красный свет, парковаться на детских площадках и подрезать друг друга! посмотрите, как соблюдает ПДД эта дворняга, и возьмите пример хотя бы с нее!"

Конечно, нужно похвалить автора видео, водителя, который аккуратно притормозил перед "зеброй", увидев, что беспородная псина стоит у перехода, терпеливо ожидая возможности перейти дорогу. Увы, не всякий автомобилист и двуногих-то пешеходов пропускает.

Умный пес не бросился перебегать дорогу, пока не убедился, что и на встречной полосе водитель его увидел и тоже притормозил. Лишь после этого четвероногий пешеход рискнул сойти с тротуара на "зебру" и, бодро перебирая лапами, оказался на другой стороне дороги.

"Многим стоило бы поучиться", - не без горечи признал кто-то в комментариях под видео. - "Собака умнее многих людей". Единственный аргумент в защиту двуногих пешеходов и тот прозвучал не очень оптимистично: "Да это просто у собак нет денег на смартфоны с наушниками".