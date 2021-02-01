Володин поддержал идею о наказании за треш-стримы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что организация так называемых треш-стримов должна быть наказуемым деянием. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Совершенно очевидно, что мы должны реагировать на это и вводить ответственность", - сказал Володин. По его мнению, недопустимо, когда люди подвергаются издевательствам на видео в соцсетях, а организаторы стримов получают за это деньги от подписчиков.

Депутаты, по словам спикера, готовы оперативно включиться в процесс работы над нормативными актами против треш-стримов. "Как только эта инициатива будет внесена, мы ее рассмотрим", - сказал Вячеслав Володин.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести за организацию треш-стримов уголовное наказание в виде штрафов от 300 до 600 тысяч рублей, принудительных работ на срок от двух до пяти лет, а также тюремного заключения на срок от трех до шести лет.