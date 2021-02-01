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Вышел трейлер хоррора с сыном Стивена Спилберга "Нектар"

Новости
    01.02.2021, 11:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Dark Star Pictures опубликован обнадеживающе выглядящий трейлер хоррора "Нектар" (Honeydew) с начинающим актером Сойером Спилбергом (сыном Стивена) в одной из главных ролей.

Фото: youtube.com/ WBRussia
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Синопсис следующий: молодая городская пара во время загородной поездки обращается за помощью к местной пожилой фермерше и ее "странному сыну", оставшись ночевать в их доме. И тут же приступает твориться всевозможный макабр.

Сценарий и постановка - Деверо Милберн.

В других ролях: Малин Барр ("Булл", "Пляжный домик"), Барбара Кингсли ("Простая история" Линча, "Удивительная миссис Мейзел"), Стивен Д'Амброуз ("Город на холме").

Релиз - 13 апреля.

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