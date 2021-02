Xiaomi подаст в суд на правительство США

Китайская компания Xiaomi подала иск, направленный против правительства США, в окружной суд округа Колумбия. Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

В нем говорится, что решение о внесении в "черный список" противоречит Конституции США и является незаконным. "Компания подала иск в суд округа Колумбия в отношении министерства обороны и министерства финансов Соединенных штатов 29 января 2021 года. Компания уверена, что решение о ее включении в список "Коммунистических военных компаний Китая" является некорректным и лишило компанию возможности проведения должной правовой процедуры. Стремясь защитить интересы пользователей в мире, партнеров, сотрудников и акционеров, компания просит суд объявить решение незаконным и отменить его", - утверждает Xiaomi.

14 января пресс-служба Пентагона опубликовала документ, согласно которому был расширен список китайских компаний, которые ведут деятельность в США и связаны с военной отраслью КНР. В частности, в него попали такие компании как Advanced Micro-Fabrication Equipment, Luokong Technology Corporation, Beijing Zhongguancun Development Investment Center, GOWIN Semiconductor Corp, Global Tone Communication Technology Co. Ltd и China National Aviation Holding Co. Ltd.

"Шансы Xiaomi выиграть суд близки к нулю, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Есть пример Huawei, которые подавали аналогичные иски к американскому правительству, и они ничем не закончились. По сути, вся история про то, что судебная система в США абсолютно независимая, является красивой оберткой для внешнего потребления".

По мнению аналитика, зависимость американского суда от желаний и задач страны максимальная. "Если суд примет решение в пользу Xiaomi, то в США их посчитают предателями, и это будет вполне осознанно. Я не думаю, что Xiaomi сможет чего-то добиться, более того, это скорее вызовет только раздражение и дальнейшее ужесточение санкций в отношении китайской компании, как это было с Huawei", - уверен Муртазин.

Пока речь идет только про инвестиционные ограничения, добавляет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. "С Huawei же был совсем другой "букет" обвинений. Xiaomi не производит телекоммуникационного оборудования, не строит сети пятого поколения, не поставляет оборудования для дата центров. Таким образом, она не представляет прямой угрозы с точки зрения США. Примеры успешных судов против правительства США есть", - отмечает эксперт.

В настоящее время Xiaomi официально поставляет в США лишь внешние аккумуляторы для смартфонов и фитнес-трекер Xiaomi Mi Band.