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15.01.2021 07:18
Рубрика: В мире

Цена акций Xiaomi снизилась после внесения компании в черный список в США

Акции одного из крупнейших в КНР производителей смартфонов компании Xiaomi упали 15 января на 11%. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

Фото: Xiaomi
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Как пишет ТАСС, при открытии торгов ценные бумаги Xiaomi подешевели на 11,18% - до 29 гонконгских долларов за единицу. Отмечается, что это произошло на фоне новостей о внесении компании в черный список в США.

В четверг агентство Reuters сообщило, что Вашингтон включил девять китайских компаний в список, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными. В него попала и Xiaomi - корпорация, которая в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире.

Ранее Российское агентство правовой и судебной информации сообщило, что компания Xiaomi лишилась в России товарного знака Mi Pad. Apple утверждает, что оспариваемый товарный знак "сходен до степени смешения" с такими марками Apple, как iPad, IPAD SMART CASE, IPAD, iPAD, IPAD PRO, IPAD MINI и IPAD AIR. Кроме того, товарный знак Xiaomi способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя. Apple увидел в ситуации наличие признаков недобросовестной конкуренции.

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