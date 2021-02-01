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01.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2037
  • 2 Санкт-Петербург 1842
  • 3 Московская область 1068
  • 4 Нижегородская область 468
  • 5 Воронежская область 373
  • 6 Ростовская область 372
  • 7 Свердловская область 348
  • 8 Красноярский край 305
  • 9 Самарская область 305
  • 10 Вологодская область 285
  • 11 Пермский край 284
  • 12 Челябинская область 280
  • 13 Хабаровский край 273
  • 14 Иркутская область 261
  • 15 Саратовская область 243
  • 16 Архангельская область 242
  • 17 Волгоградская область 237
  • 18 Республика Карелия 235
  • 19 Ставропольский край 227
  • 20 Пензенская область 220
  • 21 Ленинградская область 216
  • 22 Приморский край 210
  • 23 Забайкальский край 207
  • 24 Тверская область 193
  • 25 Ярославская область 186
  • 26 Калининградская область 184
  • 27 Смоленская область 182
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 182
  • 29 Алтайский край 180
  • 30 Краснодарский край 180
  • 31 Ульяновская область 179
  • 32 Курская область 176
  • 33 Брянская область 174
  • 34 Омская область 174
  • 35 Тульская область 172
  • 36 Кировская область 170
  • 37 Ивановская область 169
  • 38 Астраханская область 169
  • 39 Белгородская область 169
  • 40 Псковская область 165
  • 41 Республика Башкортостан 165
  • 42 Орловская область 163
  • 43 Мурманская область 160
  • 44 Оренбургская область 160
  • 45 Республика Крым 156
  • 46 Республика Бурятия 152
  • 47 Тамбовская область 151
  • 48 Владимирская область 151
  • 49 Калужская область 149
  • 50 Липецкая область 149
  • 51 Новгородская область 147
  • 52 Тюменская область 140
  • 53 Республика Коми 135
  • 54 Новосибирская область 134
  • 55 Удмуртская Республика 124
  • 56 Республика Саха (Якутия) 115
  • 57 Рязанская область 107
  • 58 Севастополь 101
  • 59 Кемеровская область 99
  • 60 Республика Дагестан 98
  • 61 Курганская область 95
  • 62 Томская область 88
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 64 Республика Чувашия 86
  • 65 Республика Татарстан 86
  • 66 Сахалинская область 83
  • 67 Амурская область 83
  • 68 Республика Мордовия 75
  • 69 Республика Калмыкия 70
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 67
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 65
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 64
  • 73 Костромская область 58
  • 74 Камчатский край 56
  • 75 Республика Хакасия 56
  • 76 Республика Адыгея 47
  • 77 Республика Марий Эл 43
  • 78 Республика Ингушетия 39
  • 79 Республика Алтай 34
  • 80 Чеченская Республика 26
  • 81 Магаданская область 19
  • 82 Республика Тыва 11
  • 83 Еврейская автономная область 9
  • 84 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,1%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Магаданская область, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 437 смертей:
  • Москва 61
  • Санкт-Петербург 53
  • Московская область 32
  • Красноярский край 24
  • Краснодарский край 19
  • Ростовская область 15
  • Свердловская область 14
  • Алтайский край 13
  • Республика Чувашия 12
  • Нижегородская область 12
  • Пермский край 11
  • Иркутская область 10
  • Новосибирская область 8
  • Тульская область 7
  • Архангельская область 7
  • Вологодская область 7
  • Республика Крым 7
  • Челябинская область 7
  • Владимирская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Курганская область 6
  • Приморский край 6
  • Смоленская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Липецкая область 4
  • Самарская область 4
  • Омская область 4
  • Томская область 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 3
  • Севастополь 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Бурятия 3
  • Курская область 2
  • Республика Коми 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Ставропольский край 2
  • Саратовская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 73 619 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 169 человек:
  • Москва 4883
  • Санкт-Петербург 1273
  • Московская область 998
  • Челябинская область 579
  • Нижегородская область 485
  • Ростовская область 422
  • Свердловская область 368
  • Красноярский край 300
  • Воронежская область 280
  • Архангельская область 256
  • Краснодарский край 255
  • Республика Калмыкия 254
  • Саратовская область 253
  • Вологодская область 247
  • Республика Карелия 227
  • Волгоградская область 225
  • Забайкальский край 197
  • Самарская область 193
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 189
  • Тульская область 188
  • Мурманская область 185
  • Ханты-Мансийский автономный округ 182
  • Сахалинская область 179
  • Ярославская область 177
  • Кемеровская область 174
  • Калининградская область 173
  • Приморский край 169
  • Ленинградская область 167
  • Ульяновская область 167
  • Тверская область 163
  • Оренбургская область 158
  • Омская область 158
  • Удмуртская Республика 154
  • Пензенская область 154
  • Кировская область 151
  • Республика Коми 144
  • Республика Крым 134
  • Липецкая область 127
  • Республика Дагестан 124
  • Брянская область 121
  • Смоленская область 121
  • Владимирская область 119
  • Чеченская Республика 116
  • Курская область 108
  • Алтайский край 107
  • Новгородская область 106
  • Томская область 106
  • Орловская область 101
  • Республика Башкортостан 101
  • Республика Бурятия 100
  • Республика Татарстан 98
  • Иркутская область 96
  • Калужская область 93
  • Новосибирская область 92
  • Республика Саха (Якутия) 90
  • Пермский край 88
  • Республика Мордовия 84
  • Республика Чувашия 84
  • Рязанская область 81
  • Белгородская область 78
  • Амурская область 78
  • Тюменская область 77
  • Астраханская область 75
  • Псковская область 72
  • Кабардино-Балкарская Республика 71
  • Ставропольский край 71
  • Курганская область 68
  • Ивановская область 56
  • Карачаево-Черкесская Республика 49
  • Республика Северная Осетия - Алания 47
  • Камчатский край 45
  • Республика Адыгея 41
  • Республика Хакасия 41
  • Республика Марий Эл 27
  • Республика Алтай 24
  • Хабаровский край 24
  • Тамбовская область 21
  • Магаданская область 20
  • Севастополь 15
  • Костромская область 14
  • Еврейская автономная область 14
  • Республика Ингушетия 7
  • Республика Тыва 7
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 318 173.

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