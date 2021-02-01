За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2037
- 2 Санкт-Петербург 1842
- 3 Московская область 1068
- 4 Нижегородская область 468
- 5 Воронежская область 373
- 6 Ростовская область 372
- 7 Свердловская область 348
- 8 Красноярский край 305
- 9 Самарская область 305
- 10 Вологодская область 285
- 11 Пермский край 284
- 12 Челябинская область 280
- 13 Хабаровский край 273
- 14 Иркутская область 261
- 15 Саратовская область 243
- 16 Архангельская область 242
- 17 Волгоградская область 237
- 18 Республика Карелия 235
- 19 Ставропольский край 227
- 20 Пензенская область 220
- 21 Ленинградская область 216
- 22 Приморский край 210
- 23 Забайкальский край 207
- 24 Тверская область 193
- 25 Ярославская область 186
- 26 Калининградская область 184
- 27 Смоленская область 182
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 182
- 29 Алтайский край 180
- 30 Краснодарский край 180
- 31 Ульяновская область 179
- 32 Курская область 176
- 33 Брянская область 174
- 34 Омская область 174
- 35 Тульская область 172
- 36 Кировская область 170
- 37 Ивановская область 169
- 38 Астраханская область 169
- 39 Белгородская область 169
- 40 Псковская область 165
- 41 Республика Башкортостан 165
- 42 Орловская область 163
- 43 Мурманская область 160
- 44 Оренбургская область 160
- 45 Республика Крым 156
- 46 Республика Бурятия 152
- 47 Тамбовская область 151
- 48 Владимирская область 151
- 49 Калужская область 149
- 50 Липецкая область 149
- 51 Новгородская область 147
- 52 Тюменская область 140
- 53 Республика Коми 135
- 54 Новосибирская область 134
- 55 Удмуртская Республика 124
- 56 Республика Саха (Якутия) 115
- 57 Рязанская область 107
- 58 Севастополь 101
- 59 Кемеровская область 99
- 60 Республика Дагестан 98
- 61 Курганская область 95
- 62 Томская область 88
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 64 Республика Чувашия 86
- 65 Республика Татарстан 86
- 66 Сахалинская область 83
- 67 Амурская область 83
- 68 Республика Мордовия 75
- 69 Республика Калмыкия 70
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 67
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 65
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 64
- 73 Костромская область 58
- 74 Камчатский край 56
- 75 Республика Хакасия 56
- 76 Республика Адыгея 47
- 77 Республика Марий Эл 43
- 78 Республика Ингушетия 39
- 79 Республика Алтай 34
- 80 Чеченская Республика 26
- 81 Магаданская область 19
- 82 Республика Тыва 11
- 83 Еврейская автономная область 9
- 84 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,1%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Магаданская область, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 437 смертей:
- Москва 61
- Санкт-Петербург 53
- Московская область 32
- Красноярский край 24
- Краснодарский край 19
- Ростовская область 15
- Свердловская область 14
- Алтайский край 13
- Республика Чувашия 12
- Нижегородская область 12
- Пермский край 11
- Иркутская область 10
- Новосибирская область 8
- Тульская область 7
- Архангельская область 7
- Вологодская область 7
- Республика Крым 7
- Челябинская область 7
- Владимирская область 6
- Волгоградская область 6
- Курганская область 6
- Приморский край 6
- Смоленская область 5
- Ленинградская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Липецкая область 4
- Самарская область 4
- Омская область 4
- Томская область 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Мурманская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Бурятия 3
- Курская область 2
- Республика Коми 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Ставропольский край 2
- Саратовская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 73 619 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 169 человек:
- Москва 4883
- Санкт-Петербург 1273
- Московская область 998
- Челябинская область 579
- Нижегородская область 485
- Ростовская область 422
- Свердловская область 368
- Красноярский край 300
- Воронежская область 280
- Архангельская область 256
- Краснодарский край 255
- Республика Калмыкия 254
- Саратовская область 253
- Вологодская область 247
- Республика Карелия 227
- Волгоградская область 225
- Забайкальский край 197
- Самарская область 193
- Ямало-Ненецкий автономный округ 189
- Тульская область 188
- Мурманская область 185
- Ханты-Мансийский автономный округ 182
- Сахалинская область 179
- Ярославская область 177
- Кемеровская область 174
- Калининградская область 173
- Приморский край 169
- Ленинградская область 167
- Ульяновская область 167
- Тверская область 163
- Оренбургская область 158
- Омская область 158
- Удмуртская Республика 154
- Пензенская область 154
- Кировская область 151
- Республика Коми 144
- Республика Крым 134
- Липецкая область 127
- Республика Дагестан 124
- Брянская область 121
- Смоленская область 121
- Владимирская область 119
- Чеченская Республика 116
- Курская область 108
- Алтайский край 107
- Новгородская область 106
- Томская область 106
- Орловская область 101
- Республика Башкортостан 101
- Республика Бурятия 100
- Республика Татарстан 98
- Иркутская область 96
- Калужская область 93
- Новосибирская область 92
- Республика Саха (Якутия) 90
- Пермский край 88
- Республика Мордовия 84
- Республика Чувашия 84
- Рязанская область 81
- Белгородская область 78
- Амурская область 78
- Тюменская область 77
- Астраханская область 75
- Псковская область 72
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Ставропольский край 71
- Курганская область 68
- Ивановская область 56
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Республика Северная Осетия - Алания 47
- Камчатский край 45
- Республика Адыгея 41
- Республика Хакасия 41
- Республика Марий Эл 27
- Республика Алтай 24
- Хабаровский край 24
- Тамбовская область 21
- Магаданская область 20
- Севастополь 15
- Костромская область 14
- Еврейская автономная область 14
- Республика Ингушетия 7
- Республика Тыва 7
- Ненецкий автономный округ 2
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 318 173.