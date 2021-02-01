За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2037

2 Санкт-Петербург 1842

3 Московская область 1068

4 Нижегородская область 468

5 Воронежская область 373

6 Ростовская область 372

7 Свердловская область 348

8 Красноярский край 305

9 Самарская область 305

10 Вологодская область 285

11 Пермский край 284

12 Челябинская область 280

13 Хабаровский край 273

14 Иркутская область 261

15 Саратовская область 243

16 Архангельская область 242

17 Волгоградская область 237

18 Республика Карелия 235

19 Ставропольский край 227

20 Пензенская область 220

21 Ленинградская область 216

22 Приморский край 210

23 Забайкальский край 207

24 Тверская область 193

25 Ярославская область 186

26 Калининградская область 184

27 Смоленская область 182

28 Ханты-Мансийский автономный округ 182

29 Алтайский край 180

30 Краснодарский край 180

31 Ульяновская область 179

32 Курская область 176

33 Брянская область 174

34 Омская область 174

35 Тульская область 172

36 Кировская область 170

37 Ивановская область 169

38 Астраханская область 169

39 Белгородская область 169

40 Псковская область 165

41 Республика Башкортостан 165

42 Орловская область 163

43 Мурманская область 160

44 Оренбургская область 160

45 Республика Крым 156

46 Республика Бурятия 152

47 Тамбовская область 151

48 Владимирская область 151

49 Калужская область 149

50 Липецкая область 149

51 Новгородская область 147

52 Тюменская область 140

53 Республика Коми 135

54 Новосибирская область 134

55 Удмуртская Республика 124

56 Республика Саха (Якутия) 115

57 Рязанская область 107

58 Севастополь 101

59 Кемеровская область 99

60 Республика Дагестан 98

61 Курганская область 95

62 Томская область 88

63 Кабардино-Балкарская Республика 87

64 Республика Чувашия 86

65 Республика Татарстан 86

66 Сахалинская область 83

67 Амурская область 83

68 Республика Мордовия 75

69 Республика Калмыкия 70

70 Карачаево-Черкесская Республика 67

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 65

72 Республика Северная Осетия-Алания 64

73 Костромская область 58

74 Камчатский край 56

75 Республика Хакасия 56

76 Республика Адыгея 47

77 Республика Марий Эл 43

78 Республика Ингушетия 39

79 Республика Алтай 34

80 Чеченская Республика 26

81 Магаданская область 19

82 Республика Тыва 11

83 Еврейская автономная область 9

84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Магаданская область, Чеченская Республика 0,2% За последние сутки подтверждено 437 смертей: Москва 61

Санкт-Петербург 53

Московская область 32

Красноярский край 24

Краснодарский край 19

Ростовская область 15

Свердловская область 14

Алтайский край 13

Республика Чувашия 12

Нижегородская область 12

Пермский край 11

Иркутская область 10

Новосибирская область 8

Тульская область 7

Архангельская область 7

Вологодская область 7

Республика Крым 7

Челябинская область 7

Владимирская область 6

Волгоградская область 6

Курганская область 6

Приморский край 6

Смоленская область 5

Ленинградская область 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Липецкая область 4

Самарская область 4

Омская область 4

Томская область 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Мурманская область 3

Псковская область 3

Севастополь 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Башкортостан 3

Республика Бурятия 3

Курская область 2

Республика Коми 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Ставропольский край 2

Саратовская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 73 619 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 169 человек: Москва 4883

Санкт-Петербург 1273

Московская область 998

Челябинская область 579

Нижегородская область 485

Ростовская область 422

Свердловская область 368

Красноярский край 300

Воронежская область 280

Архангельская область 256

Краснодарский край 255

Республика Калмыкия 254

Саратовская область 253

Вологодская область 247

Республика Карелия 227

Волгоградская область 225

Забайкальский край 197

Самарская область 193

Ямало-Ненецкий автономный округ 189

Тульская область 188

Мурманская область 185

Ханты-Мансийский автономный округ 182

Сахалинская область 179

Ярославская область 177

Кемеровская область 174

Калининградская область 173

Приморский край 169

Ленинградская область 167

Ульяновская область 167

Тверская область 163

Оренбургская область 158

Омская область 158

Удмуртская Республика 154

Пензенская область 154

Кировская область 151

Республика Коми 144

Республика Крым 134

Липецкая область 127

Республика Дагестан 124

Брянская область 121

Смоленская область 121

Владимирская область 119

Чеченская Республика 116

Курская область 108

Алтайский край 107

Новгородская область 106

Томская область 106

Орловская область 101

Республика Башкортостан 101

Республика Бурятия 100

Республика Татарстан 98

Иркутская область 96

Калужская область 93

Новосибирская область 92

Республика Саха (Якутия) 90

Пермский край 88

Республика Мордовия 84

Республика Чувашия 84

Рязанская область 81

Белгородская область 78

Амурская область 78

Тюменская область 77

Астраханская область 75

Псковская область 72

Кабардино-Балкарская Республика 71

Ставропольский край 71

Курганская область 68

Ивановская область 56

Карачаево-Черкесская Республика 49

Республика Северная Осетия - Алания 47

Камчатский край 45

Республика Адыгея 41

Республика Хакасия 41

Республика Марий Эл 27

Республика Алтай 24

Хабаровский край 24

Тамбовская область 21

Магаданская область 20

Севастополь 15

Костромская область 14

Еврейская автономная область 14

Республика Ингушетия 7

Республика Тыва 7

Ненецкий автономный округ 2

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 318 173.