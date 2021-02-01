За задержку отправки машины в ремонт страховщика ждет штраф

Если автостраховщик задержал направление на ремонт автомобиля либо затянул с ремонтом, то он должен быть оштрафован в пользу автовладельца, даже если хозяин машины об этом не просит. На это указал Верховный суд, разбирая дело обиженного страховой компанией автовладельца. Кроме того, он уточнил, с какого момента считается просрочка, а также какая пеня должна быть взыскана со страховщика.

Страховщику надо не только отправить пострадавшую машину в ремонт, но и сделать это вовремя. Фото: Александр Корольков/РГ

Итак, 12 ноября 2018 года произошла авария, в которой пострадал автомобиль некоего Халимуллина. Автогражданская ответственность у него была застрахована в той же компании, что и у виновника ДТП. 26 ноября пострадавший обратился к страховщику с заявлением о выплате. 28 декабря ему было отказано на том основании, что якобы повреждения его автомобиля не соответствуют обстоятельствам аварии. Он направил претензию в страховую, которая осталась без ответа, а потом обратился в суд.

Суд назначил проведение экспертизы, которая установила, что некоторые повреждения соответствуют обстоятельствам ДТП, а стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составляет около 45 тысяч рублей. Страховщик тут же эти деньги перевел, но автовладелец их вернул. Тогда суд обязал страховщика направить машину на ремонт, а также выплатить неустойку за период с 16 декабря 2018 года по 16 февраля 2019 года в размере 5 тысяч и далее по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,5 процента от суммы за каждый день просрочки, но не более 395 тысяч.

Апелляционный суд, с которым согласился кассационный, решил, что суд первой инстанции неправильно посчитал сроки просрочки. И изменил решение, взыскав со страховщика неустойку за период с 26 декабря 2018 года по 25 сентября 2019 года в размере 15 тысяч рублей и далее с 26 сентября 2019 года по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,5 процента от суммы страхового возмещения, но не более 54 тысяч. Потерпевшего это не устроило, и он обратился в Верховный суд.

И Верховный суд установил, что нижестоящие суды ошиблись в расчетах сроков. Согласно законодательству, страховщик обязан произвести выплату или направить машину на ремонт в течение 20 рабочих дней. Неустойка начисляется, начиная с 21-го рабочего дня.

Заявление было подано 26 ноября, значит, машину требовалось направить на ремонт не позднее 17 декабря. Неустойка начисляется с 18 декабря, а не с 26-го, как посчитала апелляционная инстанция.

За несоблюдение срока направления машины на ремонт или выплаты страхового возмещения неустойка начисляется в размере одного процента. А за несоблюдение сроков восстановительного ремонта - 0,5 процента. Апелляционная инстанция назначила не ту неустойку.

За несоблюдение срока направления машины на ремонт или выплаты страхового возмещения неустойка начисляется в размере одного процента

Кроме того, при удовлетворении требований потерпевшего суд одновременно разрешает вопрос о взыскании с ответчика штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке независимо от того, просил ли об этом истец. Если такое требование не заявлено, то суд должен поставить вопрос о взыскании штрафа на обсуждение сторон. Однако ни апелляционная инстанция, ни кассационный суд этого не сделали.

Напомним, что штраф для страховой компании в таком случае - это 50 процентов от оспариваемой суммы, которая взыскивается в пользу потерпевшего.

В общем, из-за нарушений норм материального права, которые не могут быть устранены без нового рассмотрения дела, Верховный суд отменил решения апелляционного и кассационного суда. Он направил материалы в апелляционную инстанцию. Очевидно, что страховщику в итоге придется раскошелиться.