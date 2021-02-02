Указ губернатора Архангельской области от 2 февраля 2021 года № 14-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 2 февраля 2021 г. № 14-у





Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) пункт 21.4 дополнить новыми подпунктами 9 и 10 следующего содержания:

"9) с 8 февраля по 21 февраля 2021 года включительно;

10) с 22 февраля по 7 марта 2021 года включительно.";

2) в пункте 24:

подпункт 7 исключить;

в подпункте 8:

слова "и площадок, аттракционов" исключить;

слова "иных местах оказания услуг, выполнения работ" заменить словами "за исключением детских центров и тематических парков для несовершеннолетних, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 71 пункта 5 настоящего указа";

3) пункт 24.1 исключить;

4) в пункте 5:

а) в подпункте 41 слова "2 февраля" заменить словами "2 марта";

б) в подпункте 7:

слова "2 февраля" заменить словами "2 марта";

дополнить словами "и деятельности, предусмотренной подпунктом 71 настоящего пункта";

г) дополнить новым подпунктом 71 следующего содержания:

"71) деятельность в области отдыха и развлечений несовершеннолетних (детские центры и тематические парки для несовершеннолетних) осуществляется при соблюдении следующих условий:

обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;

проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе, а также недопущение в помещения лиц с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний;

обработка рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками при входе в помещения;

использование работниками, контактирующими с посетителями, гигиенических масок для защиты органов дыхания и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

одновременное количество посетителей не более 50 процентов от общей вместимости объекта.";

д) в подпункте 8 слова "2 февраля" заменить словами "2 марта".

2. Подпункты 21, 3 и 31 пункта 2 указа Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области" исключить.







