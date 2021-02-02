Австралиец купил номерной знак на автомобиль за 2 млн долларов

Австралийцы помешаны на красивых автомобильных номерах. Таблички с однозначными числами продаются на тамошних аукционах за несколько миллионов долларов, а самым престижным и ценным считается, конечно же, номер с цифрой 1. Недавно такой был замечен на относительно скромном Mercedes-AMG C43 Estate где-то в Мельбурне.

Австралийские СМИ сообщают, что номер VIC 1 стоит не менее 2,5 млн местных долларов, что по нынешнему курсу составляет целых 145 млн рублей. Но, скорее всего, сейчас его можно продать еще дороже. Ведь в 1997 году номер NSW 7 был продан за 2,45 млн австралийских долларов, а VIC 1 - это нечто совершенно особенное.

Номер был впервые напечатан в 1932 году и начальник полиции штата, премьер и губернатор долго не могли договориться о том, что с ним делать. В итоге он оказался в хранилище Департамента регистрации автомобилей, и лишь в 1984 году был выставлен на аукцион. Победитель торгов отдал тогда за "единичку" 165000 австралийских долларов (127000 американских). С тех пор номер несколько раз перепродавался, и всякий раз его цена только росла.

Впервые номер VIC 1 был зарегистрирован на Saab 900 Turbo, потом его вешали на Ferrari, Rolls-Royce, HSV SV5000 (местный суперседан), Porsche 911 Turbo, 911 Carrera, E55 AMG, E63 AMG и вот теперь - на AMG C43 Estate.

Надо сказать, что самый дорогой номер в мире стоит 14,3 млн долларов - это табличка с цифрой 1 в Объединенных Арабских Эмиратах. Британцы, например, относятся к цифрам на номерах более спокойно, здесь цены не превышают нескольких сотен тысяч долларов.