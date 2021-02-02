Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря лидеру и капитану команды Лионелю Месси.

По информации Sport.es, с 2017 года аргентинец помог клубу заработать 619,2 миллиона евро. Эта сумма сложилась благодаря участию Месси в различных акциях, продаже атрибутики и спонсорских контрактов. По четырехлетнему соглашению фиксированные выплаты игрока составили 383,6 миллиона. Таким образом, чистый доход "сине-гранатовых" от футболиста равен более 235 миллионам.

В то же время, как сообщает зарубежная пресса, "Барселона" имеет серьезную задолженность перед Месси. До конца января клуб должен был выплатить аргентинцу 72 миллиона евро, но футболист получил 8,5 миллиона. Ранее испанские СМИ обнародовали данные контракта Месси. Согласно договору, за четыре года он получит 555 миллионов евро, из которых 138 миллионов - фиксированные, плюс различные бонусы. После утечки этой информации Лионель решил подать в суд на руководство "Барселоны".

В самой "Барселоне" категорически опровергли причастность к сливу деталей контракта. Клуб публично заявил о готовности поддержать Лионеля в этой непростой истории.

- "Барселона" выражает полную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он работал, чтобы стать лучшим игроком в мире и в истории футбола, - говорится в заявлении на официальном сайте "Барселоны".