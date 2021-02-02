Блогеры помыли внедорожник при 40-градусном морозе

Жизнь российского автомобилиста с ноября по март - непрерывный квест, вводящий непривычных к нашим реалиям иностранцев в ужас и изумление.

Откопал с утра свою машину из сугроба - молодец, смог завести ее хотя бы с третьего раза - автомобилист от бога, доехал на работу по обледеневшей дороге без опозданий и ДТП - гонщик-профессионал из "Форсажа" или GTA.

"Скорее бы лето", - тоскливо думают иногда про себя эти скромные герои, но вслух не жалуются, потому что уже привыкли.

А зачем в таких условиях, когда обильные снегопады сменяются трескучими морозами, когда льющая вода застывает на лету, а мокрая губка для мытья превращается в ледяной кирпич, пытаться мыть машину? Разве что только ради эксперимента, чтобы самим посмеяться, да добрых людей повеселить, как это любят мастера из новосибирского "Гаража 54".

При 38-градусном морозе они начали обрабатывать Hammer пеной, но смыть ее уже не смогли: пена мгновенно схватилась жесткой и хрусткой, как пенопласт, коркой. Ну а раз так, то блогеры решили сделать эту корку потолще и через несколько минут джип превратился в плюшево-розовый параллелепипед на колесах, отдаленно напоминающий машину-собаку из "Тупой и еще тупее".

В итоге всё, чего удалось добиться при помощи керхера и пены - удивить и насмешить зевак на улицах Новосибирска и в Сети. Мытье машины пришлось отложить до весны.