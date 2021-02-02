Накануне в Европе закрылось зимнее трансферное окно. Громких переходов болельщики не дождались, хотя ожиданий было немало.

Промес знает, как выигрывать у нас трофеи: он становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. Фото: Михаил Синицын

В России же команды могут брать новичков до 25 февраля. Однако некоторые представители Премьер-лиги загодя решили усилить состав. Один из них "Спартак".

К возвращению в московский клуб близок полузащитник сборной Нидерландов и "Аякса" Квинси Промес. "Красно-белые" договорились с амстердамцами по условиям сделки: игрок перейдет в стан спартаковцев на правах аренды до конца нынешнего сезона, после чего россияне смогут выкупить его за девять миллионов евро. Накануне Квинси должен был прилететь на сбор бывшей команды в Дубае.

Промес переходит в "Спартак" на правах аренды до конца сезона, после чего "красно-белые" смогут выкупить его у "Аякса" за девять миллионов евро

К слову, Промес станет вторым игроком из Нидерландов, пополнившим состав "Спартака" этой зимой. Ранее "красно-белые" подписали контракт с полузащитником ПСВ из Эйндховена Йорритом Хендриксом.

Промес - один из лучших легионеров в истории "Спартака". За четыре года в Премьер-лиге (с 2014 по 2018 год) он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Квинси не только много ассистировал, но и забивал: в 135 встречах он отличился 66 раз.

Летом 2018 года Промес перешел в "Севилью" за 25 миллионов евро, однако заиграть в Испании так и не сумел. Спустя сезон он оказался в "Аяксе", с которым завоевал Суперкубок Нидерландов. Впрочем, в последнее время Квинси больше запомнился не своей игрой, а скандальными историями. Самая громкая из них - арест по подозрению в нанесении ножевых ранений. Футболисту грозила тюрьма сроком на четыре года, но в итоге он был выпущен на свободу. При этом хавбек по-прежнему остается подозреваемым по делу.

Своим мнением о возвращении Промеса в "Спартак" с "РГ" поделился бывший защитник "красно-белых" и сборной России, трехкратный чемпион страны Евгений Бушманов.

Промес - это усиление?

Евгений Бушманов: Конечно. Речь о футболисте, который выигрывал у нас трофеи и был очень успешен. Он знает, какой наш чемпионат и как в нем себя проявлять. Так что, я считаю, "Спартак" усилился.

С одной стороны, Промес был успешен в России, с другой - так и не заиграл ни в "Севилье", ни в "Аяксе".

Евгений Бушманов: Думаю, в любом случае игроков уровня Промеса не так много, если они вообще есть.

Как думаете, чье место в стартовом составе займет Промес?

Евгений Бушманов: Свое место и займет. Если брать среднюю линию и атаку "Спартака", то класс Квинси выше, чем у остальных.

"Спартак" прав, что пока взял его в аренду?

Евгений Бушманов: Мы же не знаем всех нюансов сделки. Возможно, так было удобнее "Спартаку" или "Аяксу". В принципе, логично, что пока он переходит в аренду, а летом уже можно выкупить контракт.

Квинси считают одним из самых ярких легионеров в истории "красно-белых". А каким он запомнился вам?

Евгений Бушманов: Яркий футболист, индивидуально сильный. Плюс он обладает лидерскими качествами.

Не удивляет, что пока трансферное межсезонье в России протекает достаточно тихо? Если не брать Промеса.

Евгений Бушманов: Зимой всегда тяжело покупать новичков. Причем касается это не только России. Думаю, никто не был бы против усиления, но до закрытия окна еще достаточно времени, так что рано пока подводить итоги.

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