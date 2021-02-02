Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года

Чемпионат мира по хоккею 2021 года по решению совета Международной федерации хоккея примет Латвия.

"Совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе", - сообщается на сайте Федерации.

Такое решение было принято, учитывая ограничения в перемещении между странами, которые появились после пандемии коронавируса. В итоге этот вариант признан самым безопасным и экономически выгодным.

"Я хотел бы поблагодарить Данию и Словакию за их готовность принять на себя обязанности организаторов чемпионата мира в столь короткие сроки. Но в конечном счете Совет ИИХФ считает, что сохранение всего турнира в одной стране позволяет нам быть более гибкими. Мы можем найти экономически эффективные решения для реализации концепции "пузыря", но также мы можем подготовиться к варианту, что болельщики все же будут допущены на трибуны, если ситуация это будет безопасно".

Все матчи чемпионата пройдут в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально ЧМ должен был состояться в двух странах - Беларуси и Латвии. Матчи должны были пройти в Минске и Риге. На ИИХФ начали оказывать серьезное политическое давление, и на совете организации в январе было принято решение о переносе минской части турнира.

Тогда в ИИХФ заявили, что "решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне компетенции федерации".

После этого рассматривалось несколько вариантов проведения турнира - только в Латвии, либо часть матчей в Братиславе или датском Хернинге.

Итоговое решение зависело от целого ряда факторов - финансового, ситуации с коронавирусом и других моментов.