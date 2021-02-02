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02.02.2021 18:25
Рубрика: Спорт

Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года

Текст: Максим Домчев
Чемпионат мира по хоккею 2021 года по решению совета Международной федерации хоккея примет Латвия.

"Совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе", - сообщается на сайте Федерации.

Фото: РИА Новости
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Такое решение было принято, учитывая ограничения в перемещении между странами, которые появились после пандемии коронавируса. В итоге этот вариант признан самым безопасным и экономически выгодным.

"Я хотел бы поблагодарить Данию и Словакию за их готовность принять на себя обязанности организаторов чемпионата мира в столь короткие сроки. Но в конечном счете Совет ИИХФ считает, что сохранение всего турнира в одной стране позволяет нам быть более гибкими. Мы можем найти экономически эффективные решения для реализации концепции "пузыря", но также мы можем подготовиться к варианту, что болельщики все же будут допущены на трибуны, если ситуация это будет безопасно".

Все матчи чемпионата пройдут в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально ЧМ должен был состояться в двух странах - Беларуси и Латвии. Матчи должны были пройти в Минске и Риге. На ИИХФ начали оказывать серьезное политическое давление, и на совете организации в январе было принято решение о переносе минской части турнира.

Тогда в ИИХФ заявили, что "решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне компетенции федерации".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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После этого рассматривалось несколько вариантов проведения турнира - только в Латвии, либо часть матчей в Братиславе или датском Хернинге.

Итоговое решение зависело от целого ряда факторов - финансового, ситуации с коронавирусом и других моментов.

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