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02.02.2021 22:40
Рубрика: Происшествия

Цветков: В случае с Навальным сработал принцип справедливости и неотвратимости наказания

Текст: Александр Степанов

Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков назвал объективным и логичным приговор Навальному.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Специальный репортаж из зала Мосгорсуда

"Навальному периодически удавалось уходить от возмездия за счет своей медийной деятельности. Но в данном случае сработал принцип справедливости и неотвратимости наказания. Более того, он рецидивист. Постоянно нарушает закон и вовлекает в это большое количество людей, обнаглев от безнаказанности. А теперь взялся со своей командой за несовершеннолетних и вовлекает их в преступную деятельность", - заявил Цветков.

Он подчеркнул, что не сторонник того, чтобы привлекать Навального к ответственности за журналистскую или блогерскую работу. Вместе с тем Цветков убежден, что за свои экономические махинации Навальный должен отвечать.

По мнению эксперта, надо также дать правовую оценку и роли Навального в организации уличных беспорядков. "Или он и его подельники опять избегут наказания? Сотни вовлечённых им людей фактически из-за него привлечены к уголовной и административной ответственности, поломаны судьбы, а он хочет остаться безнаказанным. Это несправедливо", - сказал Цветков.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как ранее сообщила "Российская газета", суд удовлетворил представление ФСИН об отмене Навальному условного срока. Ему назначили реальное наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима. При этом суд учел отбытый Навальным срок домашнего ареста и засчитал его в общий срок наказания. В итоге, по подсчетам адвокатов, осужденному предстоит пробыть в колонии 2 года и 8 месяцев.

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