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02.02.2021 22:25
Рубрика: Происшествия

Депутат: Замена Навальному условного срока на реальный соответствует практике

Текст: Галина Мисливская

Решение Симоновского суда Москвы о замене блогеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный отвечает закону и действующей практике, считает первый замглавы фракции "Единой России", член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Специальный репортаж из зала Мосгорсуда

"Несмотря ни на какое давление с разных сторон, суду пришлось, не отходя от действующего законодательства, принять именно такое законное решение, - сказал он ТАСС. - Это абсолютно нормальная, укладывающаяся в действующую практику процедура, когда условный срок после известных нарушений, о которых заявили представители ФСИН, заменяется на реальный".

Депутат также прокомментировал присутствие иностранных дипломатов в зале судебного заседания. По его мнению, "западные политтехнологи не учли особенностей российского общества, которому не импонирует вмешательство иностранных государств во внутренние дела России".

Напомним, во вторник Симоновский районный суд столицы постановил заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Причиной стало многократное нарушение режима испытательного срока. С учетом срока домашнего ареста блогеру предстоит отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев. У него есть десять суток на обжалование приговора в Мосгорсуд.

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Происшествия Правосудие Суд Законодательная власть Госдума

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