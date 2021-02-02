Депутаты предложили выделять инвалидам личное машиноместо у дома

За инвалидами предлагают закрепить право на парковочное место около дома. Поправки об этом готовятся комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в законопроект о гаражной амнистии ко второму чтению.

Как пояснил "Российской газете" заместитель председателя думского комитета Михаил Терентьев, законопроектом уже предусмотрен упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражи для граждан с инвалидностью, многодетных семей, ветеранов труда и боевых действий.

Документ также предлагает предоставлять социально-незащищенным категориям граждан во временное пользование муниципальную и государственную землю под некапитальные строения, например, ракушки. "Важно ко второму чтению распространить такой порядок и на парковки в жилом секторе", - говорит он.

По его словам, дефицит машиномест около многоквартирных домов часто приводит к серьезным разногласиям между жильцами. Но если для здорового человека припарковать машину чуть дальше от дома и пройти это расстояние пешком, не составляет труда, то для граждан с инвалидностью - весьма проблематично.

Однако сегодня обустройство именных мест на парковках во дворах не предусмотрено. Как координатор партпроекта "Единой России" "Доступная среда" Терентьев считает, что поправка нужна, чтобы положения закона о социальной защите инвалидов привести в соответствие с земельным кодексом.

"Машиноместа для граждан с ограниченными возможностями должны быть выделены вблизи места жительства, - говорит он, - Муниципалитеты получат возможность в упрощенном порядке предоставлять их. То есть, они будут вправе выделить индивидуальное парковочное место для конкретного инвалида, которое больше никто занимать не сможет".

Сегодня, места для инвалидов во дворах многоквартирных домов оборудуются только при согласии других жильцов. Оставлять автомобиль на них вправе любой гражданин с ограниченными возможностями, если номер его машины внесен в Федеральный реестр инвалидов, а на стекле автомобиля есть специальный знак. Сама парковка для инвалидов также должна быть обозначена соответствующим знаком и дорожной разметкой.

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