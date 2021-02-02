Эндокринолог рассказала, что будет, если отказаться от соли на три дня

Жители России, в среднем, в течение дня употребляют 12 граммов соли на человека. Об этом ранее заявил руководитель научного направления Оптимальное питание "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин.

Однако норма по данным ВОЗ - пять граммов в сутки. Между тем, съедая 300 граммов хлеба, человек уже получает примерно такое количество соли. А если сюда добавить фастфуд, сосиски, кетчупы и майонезы, щедро приправленные солью, то цифры будут зашкаливать. Переизбыток натрия провоцирует появление отеков, рост артериального давления и другие проблемы со здоровьем, напомнила эндокринолог и диетолог Алина Алмасханова.

По словам врача, если вы едите много соли, то вам полезно будет на три дня вовсе отказаться от продукта. Вы заметите положительное влияние: уйдет лишняя жидкость, снизятся вес и отечность.

Но не надо забывать, что натрий необходим для нормальной работы нервной и мышечной систем. Поэтому длительное исключение соли - на срок более двух-трех месяцев - чревато негативным симптомам. Это слабость, тошнота, головные боли, падения давления и головокружения, передает РИА Новости.