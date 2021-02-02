Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет

"У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными данными, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования", - сказал Гинцбург.
Собственно, эту точку зрения академик высказывал и ранее. Но пока экспериментально подтверждено, что высокий титр антител, выработанных организмом после введения вакцины, сохраняется по крайней мере в течение 8-9 месяцев.
Гинцбург также отметил, что никаких серьезных осложнений среди добровольцев во время третьей фазы клинического исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" не было. Результаты заключительного этапа клинических исследований были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.
"Основные результаты третьей фазы клинических испытаний полностью подтвердили те результаты, которые были получены ранее на первой и второй фазе, - подчеркнул Гинцбург. - Эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти что 30 тысяч испытуемых не было обнаружено, кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы и на первой-второй фазах испытаний".