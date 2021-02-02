Google закрывает игровые студии и меняет курс развития Stadia

Игровой стриминговый сервис Stadia от Google, ожидаемо, "не взлетел", как, впрочем, и многие другие проекты поискового гиганта до этого.

Компания в своем блоге объявила, что закроет несколько студий, которые были созданы для разработки эксклюзивов платформы - без работы могут остаться порядка 150 человек.

Поддержка самой Stadia пока будет осуществляться в штатном режиме.

Кроме того, Google заинтересован в привлечении издателей и создании стриминговых сервисов для других компаний на своих аппаратных мощностях.

Google Stadia была запущена в ноябре 2019 года в ряде стран (в России сервис до сих пор недоступен). Из-за технических проблем и малой библиотеки игр платформу уже на старте называли "монументальным провалом".