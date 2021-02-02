Google закрывает игровые студии и меняет курс развития Stadia

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Игровой стриминговый сервис Stadia от Google, ожидаемо, "не взлетел", как, впрочем, и многие другие проекты поискового гиганта до этого.
Компания в своем блоге объявила, что закроет несколько студий, которые были созданы для разработки эксклюзивов платформы - без работы могут остаться порядка 150 человек.
Поддержка самой Stadia пока будет осуществляться в штатном режиме.
Кроме того, Google заинтересован в привлечении издателей и создании стриминговых сервисов для других компаний на своих аппаратных мощностях.
Google Stadia была запущена в ноябре 2019 года в ряде стран (в России сервис до сих пор недоступен). Из-за технических проблем и малой библиотеки игр платформу уже на старте называли "монументальным провалом".