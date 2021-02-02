Иммунолог перечислил условия отмены масочного режима

При наличии достаточного числа людей с иммунитетом к коронавирусу SARS-CoV-2 необходимость в медицинских масках пропадет. Это может произойти ближе к концу весны. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Эксперт уточнил, что доля людей с иммунитетом в каждом конкретном регионе должна достигать 60-70%. "Учитывать нужно и тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто сделал прививку. Быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, потому что она уже сейчас ближе всего к нему", - рассказал иммунолог в эфире радио Sputnik.

Ослабление ограничений зависит от ситуации в конкретном регионе и от того, сколько людей еще не контактировали с вирусом. В этом смысле важна также скорость проведения вакцинации, акцентировал эксперт. Врач напомнил, что во время прогулок в парке на открытом воздухе от масок можно отказаться, поскольку на природе вероятность заражения мала.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в России ранее рассказали в Роспотребнадзоре. В последнее время специалисты отмечают устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная. По ее словам, небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 еще возможны в конце зимы - начале весны, но все же прежних всплесков уже не будет, подчеркнула эксперт.