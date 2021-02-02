В Роспотребнадзоре рассказали о снижении заболеваемости COVID-19

В России стабилизируется эпидситуация по коронавирусу. Отмечена устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Это связано с соблюдением противоэпидемических мер, набирающей обороты массовой вакцинацией, а также с тем, что часть россиян уже приобрела иммунитет естественным путем", - приводит ТАСС пояснения эксперта.

При этом Пшеничная отметила, что небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 возможны в конце зимы - начале весны, когда нулевые температуры будут сочетаться с повышенной влажностью и слякотью. Такие погодные условия наиболее благоприятны для сезонных вирусных заболеваний. И все же прежнего подъема не будет, подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалась, что в России сформирован предварительный план прививочной кампании на первый квартал 2021 года, планируется, что всего в этот период в медорганизации поступит более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса и около 20 миллионов граждан смогут поставить прививку. В стране уже выпущено 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса, из которых 2,1 миллиона поставлены в регионы страны. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в ближайшее время увеличится не только выпуск необходимого лекарства от коронавируса, но и число пунктов для вакцинации.