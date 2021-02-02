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02.02.2021 14:27
Рубрика: Происшествия

Имущество должников будет продаваться на электронных аукционах

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности обсудила инициативу, согласно которой арестованное имущество должников будет продаваться исключительно на электронных аукционах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что, по данным Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев прошлого года у должников было арестовано имущество на сумму более 180 миллиардов рублей. На принудительную реализацию было передано имущества на 108 миллиардов рублей.

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"Не всегда арест имущества означает немедленную продажу с торгов. Сначала неплательщику дают определенное время, чтобы он погасил задолженность. В случае расплаты ему вернут арестованное имущество. Если же долг не будет закрыт, имущество передается на принудительную реализацию", - пояснил Владимир Груздев.

Он отметил, что за 11 месяцев прошлого года из переданного на реализацию было продано имущества на сумму только 14,7 миллиарда рублей. При этом в связи с признанием торгов несостоявшимися или невозможностью реализации имущества на комиссионных началах было отозвано имущества на сумму 53,8 миллиарда рублей.

"Подготовленный законопроект предусматривает переход на электронную форму торгов при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников. Имущество будет реализовываться через единые электронные площадки, отобранные правительством России", - пояснил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что сегодня в ряде регионов проводится продажа арестованных объектов недвижимости - зданий, сооружений, квартир и т.п. - на торгах в электронной форме. Но она не является обязательной.

Фото: iStock
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"Между тем электронные торги по продаже арестованного имущества имеют ряд преимуществ. Процедура их проведения более прозрачна. Благодаря сети Интернет они позволяют привлечь большее количество потенциальных покупателей. Ведь в таком случае у них нет необходимости посещать тот регион, где проводятся торги", - резюмировал Владимир Груздев.

Напомним, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов ранее назвал интересным пример голландской системы. "Суть ее состоит в том, что если никто из участников торгов не выражает желания приобрести лот по начальной продажной цене, то аукционист начинает снижать цену", - пояснил он.

"Считаю, что установление электронных торгов в качестве основного способа продажи имущества должников в ходе исполнительного производства могло бы стать одним из механизмов совершенствования процедуры реализации арестованного имущества", - подчеркнул Дмитрий Аристов в интервью "РГ".

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