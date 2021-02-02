Как сильно возрастает потребление топлива зимой

Дизельные моторы, как правило, наиболее экономичны и отличаются высокой тягой. Но зимой даже они начинают усиленно потреблять топливо, не говоря уж о бензиновых собратьях.

Авторы aif.ru подсчитали зимние расходы на примере Volkswagen Tiguan, отправившись в загородную поездку.

Во-первых, часть топлива уходит на предпусковой обогрев. Дизельный мотор плохо греется на холостых оборотах, ему подготовиться к поездке помогает дистанционный подогреватель. Сколько он потребляет?

После запуска устройство забирает топливо из бака, затем прожигает его в горелке и пропускает через себя охлаждающую жидкость. Это позволяет прогреть не только салон, но и двигатель. В течение часа девайс потребляет около 2 литров топлива, а один цикл у "вебасто" составляет 25 минут.

Немало топлива забирают опции, запускаемые в первые минуты поездки - это и печка, и подогрев сидений и зеркал. Сколько тратится на них?

В немецком клубе ADAC подсчитали, что электрообогрев ветрового стекла забирает больше всего энергии: около 800 Вт. На это тратится около 0,81 литра солярки в час. К счастью, опция отключается после того, как закончится 5-минутный цикл разморозки льда.

На обогрев одного сиденья уходит 100 Вт или 0,1 литра топлива в час. На обогрев руля - 50 Вт или 0,05 литра в час. Столько же тратится на наружные зеркала.

Часто в снегопад водитель вынужден включать противотуманные фары: на это уходит 110 Вт или 0,11 литра в час. Примерно на 7 процентов повышает потребление и зимняя резина с глубоким протектором. Загустевшее в холода масло после старта дает скачок расхода топлива на 3-5 процентов.

Существенно повышает расход горючего дорожное покрытие. У Tiguan при скорости в 90 км/ч по снегу потребление топлива составило 8,8 литра и иногда достигало 9,5 литра. При движении по снежной колее оно снизилось до 7,5 литра. Обычно средний показатель у автомобиля остается на уровне 7 литров. На расчищенном ровном покрытии скоростной федеральной трассы автомобиль съедал 6,6 литра на скорости 90 км/ч. Это значение близко к летнему уровню.

Авторы эксперимента пришли к выводу, что зимние расходы на топливо при использовании различных опций автомобиля запросто могут удвоиться по сравнению с летними.